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Почему Дорошина умирала в полном одиночестве
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Почему актриса Дорошина умирала в полном одиночестве 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"
Актриса Ульяна Лаптева рассказала о последних днях звезды театра "Современник" Нины Дорошиной. Она объяснила, почему никого из близких не было рядом с больной артисткой перед смертью.
Лаптева заявила, что последнее время Дорошина много болела. Сначала она перестала преподавать, а после и не появлялась на сцене.
Актриса лежала в больнице. У нее были проблемы с сердцем, ногами и практически не осталось сил. При этом Дорошина все равно предпочитала жить одна.
"А уж чтобы появилась какая-то сиделка или кто-то со стороны пришел и помогал — она была категорически против этого", — объяснила Лаптева. Пожилая актриса принимала помощь от близких, но предпочитала оставаться дома в одиночестве, даже учитывая плохое состояние здоровья.
Кроме того, Дорошина жаловалась, что уже не может выйти из дома. Тем не менее звезда "Современника" была настроена оптимистично. "Она думала, что восстановится и вернется в театр", — цитирует Лаптеву газета "Известия".
Напомним, что Дорошина скончалась 21 апреля в собственной квартире. У нее остановилось сердце.
Как писали Dni.Ru, перед смертью артистка кричала и звала на помощь. Первыми откликнулись соседи, но спасти Дорошину не удалось.
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