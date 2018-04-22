Голубоглазый блондин: Харатьян показал сына

Голубоглазый блондин: Дмитрий Харатьян показал 20-летнего сына

Вместе с супругами телеведущую дома встречал и сын актеров, 20-летний Иван, который оказался очень скромным пар6нем. Ваня учится на режиссера и хочет сам всего добиться в кинопрофессии.

Он сам готовился, занимался с репетиторами, ходил на курсы около года. Когда он поступил, мы так радовались. Я ему сказала: "Ваня, наконец-то! Ты нас с папой когда-нибудь снимешь в кино". И он сказал: "Никогда", — рассказала Марина Майко.