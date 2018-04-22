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Голубоглазый блондин: Харатьян показал сына
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Голубоглазый блондин: Дмитрий Харатьян показал 20-летнего сына 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.RU
Дмитрий Харатьян и его супруга Марина Майко стали гостями передачи Марии Шукчиной «В гости по утрам».
Вместе с супругами телеведущую дома встречал и сын актеров, 20-летний Иван, который оказался очень скромным пар6нем. Ваня учится на режиссера и хочет сам всего добиться в кинопрофессии.
Он сам готовился, занимался с репетиторами, ходил на курсы около года. Когда он поступил, мы так радовались. Я ему сказала: "Ваня, наконец-то! Ты нас с папой когда-нибудь снимешь в кино". И он сказал: "Никогда", — рассказала Марина Майко.
Старшей дочери Дмитрия Харатьяна 34 года. Александра закончила МЭСИ по специальности «Финансы, кредит и банковское дело» с нее красным дипломом. «Саша занимается личной жизнью. Уехала в Швецию, у нее жених-иностранец. Будет жить там, и, как я понимаю, собирается завести семью и рожать детей», — рассказал Харатьян. Наибольшее впечатление избранник Александры произвел на супругу актера: «Чудесный парень, прекрасно готовит. Он жил у нас, и мы подружились. Помню, что Сашка переживала, как папа отнесется. Я сказала: "Вези к нам, пусть живет у нас, а время покажет". В общем, мы все в него влюбились. Высокий, красивый. Он инструктор по фитнесу, а основная работа в строительной компании. Выгонял нас на лужайку отжиматься»
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