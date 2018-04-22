Джигурда ошарашил заявлением о свадьбе

Скандально известный шоумен Никита Джигурда заявил, что готовится к свадьбе. Он пойдет под венец с возлюбленной Мариной Анисиной.

Джигурда рассказал, что его семья фактически живет на две страны. Он то и дело летает во Францию и обратно в Россию.

Свадьбу пара запланировала на осень 2018 года. Джигурда планирует, что к этому времени завершится борьба в суде за наследство Людмилы Браташ. "Когда все закончится и придет осень, мы с Мариной отпразднуем свадьбу!" — цитирует его StarHit.

Предложение руки и сердца должно стать для Анисиной сюрпризом. Шоумен выбирает для торжественного момента подходящую дату. "4 мая отмечаем 10 лет со дня венчания. Подарок пока не выбрал", — отметил Джигурда.

"Готовлю книгу в честь Марины. Думаю, всем понравится!" — заявил шоумен.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) 25 Дек 2017 в 9:46 PST

Напомним, что Джигурда был женат на Анисиной с 2008 по 2016 годы. Спортсменка подала на развод из-за того, что шоумен не всегда был адекватен.

В 2016 году ходили слухи, что Джигурда хочет жениться на американке. Судя по всему, он сделал выбор в пользу Анисиной, которая родила ему двоих детей.