Ещё
Джигурда ошарашил заявлением о свадьбе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джигурда ошарашил заявлением о свадьбе 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Global Look Press/Usoev Gennad
Скандально известный шоумен Никита Джигурда заявил, что готовится к свадьбе. Он пойдет под венец с возлюбленной Мариной Анисиной.
Джигурда рассказал, что его семья фактически живет на две страны. Он то и дело летает во Францию и обратно в Россию.
Свадьбу пара запланировала на осень 2018 года. Джигурда планирует, что к этому времени завершится борьба в суде за наследство Людмилы Браташ. "Когда все закончится и придет осень, мы с Мариной отпразднуем свадьбу!" — цитирует его StarHit.
Предложение руки и сердца должно стать для Анисиной сюрпризом. Шоумен выбирает для торжественного момента подходящую дату. "4 мая отмечаем 10 лет со дня венчания. Подарок пока не выбрал", — отметил Джигурда.
"Готовлю книгу в честь Марины. Думаю, всем понравится!" — заявил шоумен.
Напомним, что Джигурда был женат на Анисиной с 2008 по 2016 годы. Спортсменка подала на развод из-за того, что шоумен не всегда был адекватен.
В 2016 году ходили слухи, что Джигурда хочет жениться на американке. Судя по всему, он сделал выбор в пользу Анисиной, которая родила ему двоих детей.
Дни.ру: последние новости
Масляков резко пригрозил болтуну Светлакову Юдашкин крупно опозорил хвастливую Бузову Почему актриса Дорошина умирала в полном одиночестве
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ сдержать Россию401
Захарова сообщила хорошую новость314
Масляков резко пригрозил Светлакову124
«США готовят в Риге провокацию»51
Армения подошла к опасной черте145
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение