Волочкова и Валерия помирились!

Балерину простили и позвали на праздник

Конфликт балерины Волочковой певицей Валерией и ее супругом известным продюсером Иосифом Пригожиным продолжался долго. Но теперь все обиды и недоразумения позади. Анастасия Волочкова с огромным букетом белых роз появилась в эти выходные на юбилейном шоу певицы Валерии. Балерина в этот раз отказалась от эпатажных нарядов и выбрала для праздничного мероприятия черное элегантное платье и шпильки. Шикарный букет звезда балета вручила звезде эстраде, которая отпраздновала 50-летие новым музыкальным шоу.

Примирение долгожданное, так как Волочкова давно пожалела о том, что однажды резко высказалась о коллегах.

Напомним историю конфликта. Во время пресс-конференции в Киеве украинские журналисты спровоцировали балерину, рассказав, что Валерия и Пригожин отменили гастроли, якобы заявив, что не будут ездить на гастроли на Украину и призывали следовать их примеру. Волочкова погорячилась и ответила, что для нее такие люди "политические проститутки". Жесткое и необдуманное высказывание. Тем более, что никаких гастролей Валерии на Украине не планировалось, и подобных речей никто не говорил. Волочкову спровоцировали, но за свои слова нужно отвечать. В конфликт пришлось вмешиваться даже адвокатам. Естественно, что Валерия и Пригожин прекратили общение с Волочковой. "Анастасия не ведает, что творит…" — говорил в разгар конфликта Пригожин.

Позже Анастасия Волочкова публично извинилась перед известной супружеской четой в студии программы "Прямой эфир". Ну а приглашение на праздничный вечер Валерии подтверждает, что балерина окончательно прощена.