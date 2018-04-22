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Полина Диброва пожаловалась на высокие цены
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Полина Диброва пожаловалась на высокие цены авиабилетов 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Диброва отметила, что настало время подбора места для отдыха с детьми и покупки билетов на самолет. "Ох уж эти цены на билеты, растут как на дрожжах… Майские праздники вообще огонь. Прям кусаются", — пожаловалась читателям Полина.
Девушка заметила, что намного выгоднее сейчас выкупить тур с гостиницей, чем отдельно билеты. В прошлом году звездная семья была в Испании и Турции. В этом году Дибровы также собираются в Испанию, в настоящее время они ждут получения виз. "Купила невозвратные билеты и перепутала дату. В общем пришлось обменять — короче +30 т. С первого раза не могла", — откровенно рассказала Полина.
Диброва попросила своих читательниц поделиться "наработками" и советами по поиску хороших морских курортов, на которых можно полноценно отдохнуть вместе с детьми.
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