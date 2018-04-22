Екатерина Андреева показала, как проходят ее тренировки

Телеведущая "Первого канала" под чутким руководством тренера выполнила несколько поз на полотнах.

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 20 Апр 2018 в 2:14 PDT Для занятий Андреева выбрала одну из московских студий. Там телеведущая по команде тренера выполнила несколько базовых упражнений — "свила гнездо". По словам Екатерины, такие занятия только кажутся легкими на первый взгляд. На самом деле человеку приходится тщательно продумывать каждое свое движение, следить за грамотными движениями, в противном случае есть риск получить серьезные травмы, ведь все занятия проходят на некоторой высоте от пола.

"Попробуй на своей шкурке и поймёшь, какая сила, выносливость, гибкость, терпение, умение держаться и держать лицо необходимы для того, чтобы не только свить гнездо, но и удержать его в бурном океане жизни", — философски подошла к вопросам занятий телеведущая.

По словам Андреевой, она освоила уже несколько асан — "Ангела" и "Вампира", но "Гнездо" стало для нее настоящим испытанием. "Хотя я должна очень любить свою учительницу, чтобы не прикокошить её за то, что она своим прЭлестным голосом загоняет меня в это гнездо. Люблю игру в аналогии", — пошутила Екатерина.