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Андреева показала, как проходят ее тренировки
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Екатерина Андреева показала, как проходят ее тренировки 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Instagram
Телеведущая "Первого канала" под чутким руководством тренера выполнила несколько поз на полотнах.
Для занятий Андреева выбрала одну из московских студий. Там телеведущая по команде тренера выполнила несколько базовых упражнений — "свила гнездо". По словам Екатерины, такие занятия только кажутся легкими на первый взгляд. На самом деле человеку приходится тщательно продумывать каждое свое движение, следить за грамотными движениями, в противном случае есть риск получить серьезные травмы, ведь все занятия проходят на некоторой высоте от пола.
"Попробуй на своей шкурке и поймёшь, какая сила, выносливость, гибкость, терпение, умение держаться и держать лицо необходимы для того, чтобы не только свить гнездо, но и удержать его в бурном океане жизни", — философски подошла к вопросам занятий телеведущая.
По словам Андреевой, она освоила уже несколько асан — "Ангела" и "Вампира", но "Гнездо" стало для нее настоящим испытанием. "Хотя я должна очень любить свою учительницу, чтобы не прикокошить её за то, что она своим прЭлестным голосом загоняет меня в это гнездо. Люблю игру в аналогии", — пошутила Екатерина.
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