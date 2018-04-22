Ещё
Королева раскрыла секреты своего композитора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наташа Королева раскрыла секреты своего композитора 

Russianshowbiz.info 6 часов назад
Фото: Instagram
Певица Наташа Королева опубликовала видео, снятое в машине ее композитора и известного шоумена Германа Титова.
Как призналась артистка, в этом автомобиле можно найти настоящий переносной шкаф с самыми разными мужскими нарядами. Певица начала рассматривать каждый костюм и придумывать, какой звезде российской эстрады он бы подошел.
"Посмотри, там Dolce&Gabbana, Gucci, Prada", — отметил Титов. Королева удивилась такому подбору вещай и заметила, что один из нарядов — золотой пиджак, невероятно похож на сценический костюм Николая Баскова. "Ну, правильно. Он же автор его песни "Ну кто сказал тебе", — пошутила Королева и начала петь хит Баскова вместе с композитором.
"Полосата рубашка — это наряд, который бы приглянулся Стасу Михайлову. Стас у нас креативщик, он любит модные шмотки", — поделилась тайнами звезд Королева и исполнила вместе с Германом Титовым отрывок песни "Журавли летят в Китай".
Как отметили подписчики Королевой, у композитора Титова прекрасный слух и голос, он исполняет песни не хуже своих "подопечных". Именно поэтому фанаты Королевой рекомендовали ей присмотреться к музыканту и попросить его сделать совместную композицию.
Russianshowbiz.info: последние новости
Полина Диброва пожаловалась на высокие цены авиабилетов Екатерина Андреева показала, как проходят ее тренировки Зара высказалась о Валерии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ сдержать Россию418
Масляков резко пригрозил Светлакову129
Захарова сообщила хорошую новость323
«США готовят в Риге провокацию»71
Армения подошла к опасной черте152
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение