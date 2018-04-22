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Авербух высказался об обмане зрителей
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Илья Авербух высказался об обмане зрителей на ледовых шоу 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM
О мошенничестве в сфере фигурного катания недавно заявила его коллега Елена Бережная.
Звезды шоу-бизнеса часто сталкиваются с мошенничеством, как в области продажи левых билетов, так и в плане подтасовки афиш мероприятий, которые заведомо не состоятся или состоятся, но с другими артистами. Судя по всему, с подобным не раз сталкивались и представители фигурного катания.
Недавно Олимпийская чемпионка Елена Бережная заявила в социальной сети, что стала жертвой мошенников. По словам спортсменки, фотографии ее спектакля, были незаконно использованы для рекламы другого, совершенно постороннего ледового шоу. «Это плагиат, — утверждает Елена. — Все фотографии используются незаконно. Спектакль „Принцесса Анастасия“ украли у Санкт-Петербургского Детского ледового театра, поэтому за качество подделки никто ручаться не может. Это мошенники!»
Илья Авербух поддержал Елену и высказал свое мнение на этот счет. «Только с вашей помощью мы сможем избавиться от этого сорняка, который уже не один год, прикрываясь именем Лены и ряда других великих спортсменов, обманывает зрителя нижайшим уровнем качества ледового шоу! При этом дискредитирует само выступление на льду, — сказал Авербух. — При всем уважении к ребятам фигуристам, выступающим там, которые честно выполняют свою работу и которые достойны исключительно уважения, покидающие зал зрители задолго до финала этого действа — это визитная карточка псевдоледового шоу! К таким же, помимо уже упомянутого Леной шоу, относится и шоу „Дракула“, которое действительно находиться за гранью добра и зла! Удачи нам всем! И Совести!», — цитирует фигуриста 7days.ru.
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