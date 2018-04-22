Илья Авербух высказался об обмане зрителей на ледовых шоу

О мошенничестве в сфере фигурного катания недавно заявила его коллега Елена Бережная

Звезды шоу-бизнеса часто сталкиваются с мошенничеством, как в области продажи левых билетов, так и в плане подтасовки афиш мероприятий, которые заведомо не состоятся или состоятся, но с другими артистами. Судя по всему, с подобным не раз сталкивались и представители фигурного катания.

Недавно Олимпийская чемпионка Елена Бережная заявила в социальной сети, что стала жертвой мошенников. По словам спортсменки, фотографии ее спектакля, были незаконно использованы для рекламы другого, совершенно постороннего ледового шоу. «Это плагиат, — утверждает Елена. — Все фотографии используются незаконно. Спектакль „Принцесса Анастасия“ украли у Санкт-Петербургского Детского ледового театра, поэтому за качество подделки никто ручаться не может. Это мошенники!»