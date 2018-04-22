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Сябитова показала фото с любовником
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Роза Сябитова показала курортное фото с любовником 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Instagram
Поклонникам не понравилась фигура всенародной свахи, в отличие от накаченного тела ее ухажера.
Ведущая Первого канала Роза Сябитова опубликовала у себя в Инстаграме многозначительное фото с мужчиной, судя по всему, откуда-то с курорта. На снимке Сябитова позирует в купальнике, а ее спутник демонстрирует лишь накаченный торс. «Годы, любовников и бокалы вина — это то, что не следует подсчитывать. Итальянская пословица. Как это верно!» — подписала публикацию сваха из программы «Давай поженимся!»
Большинство пользователей раскритиковали фигуру ведущей. «Ракурс не удачный, полное отсутствие пятой точки, или увольте фотографа или спорт вам в помощь», «Грудь сделали, а про попу забыли?», «Лучше бы он был без джинсов, а вам бы как раз одеть надо было бы, сорри», «Ой, Господи, это что? Какой ужас, зачем себя так унижать?», «Роза, вы же мусульманка и так щеголяете тем, что вы татарка, а творите такое», — возмущались подписчики.
Напомним, Роза Сябитова дважды состояла в официальном браке. Ее первый муж Михаил Сябитов умер от инфаркта в 1993 году. Вторые отношения завязались в 2008-м на съемках передачи «Давай поженимся!», но брак распался. Несколько месяцев назад сваха заявила, что собирается еще раз выйти замуж, — сообщает портал dni.ru.
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