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У звезды «Дома-2» попытались отобрать полмиллиона рублей
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У звезды «Дома-2» попытались отобрать полмиллиона рублей 

Дни.ру 58 минут назад
Фото: Дни.ру
Бывшая участница "Дома-2" Мария Петровская угодила в ДТП. Мошенники пытались отобрать у нее 500 тысяч рублей.
Авария произошла, когда Петровская выезжала с парковки. Она заявила, что даже не успела понять, как случилось столкновение.
"Посмотрела по сторонам, чтобы никого не задеть. Оказалась на дороге, хотела было уже тронуться, как вдруг рядом со мной на высокой скорости проехал BMW", — заявила она.
В результате элитная иномарка получила незначительные повреждения: кузов поцарапан, зеркало разбито. Сама Петровская, к счастью, не пострадала.
Тут же из BMW выскочили два молодых человека и начали кричать на бывшую участницу телестройки.
"Пыталась объяснить мужчинам, что они сами стали виновниками аварии. Но те и слушать ничего не захотели, твердили только: "Готовь полмиллиона рублей! Попала ты на деньги, блондинка!" — рассказала Петровская.
Звезда "Дома-2" не растерялась и вызвала ГИБДД. Инспекторы смогли определить виновника аварии с помощью записи видеорегистратора.
Позже в полиции рассказали, что Петровская нарвалась на мошенников.
"В качестве жертв в основном выбирают девушек, которые, по их мнению, "купили права"… Машина у этих ребят уже была битая, со сколами", — цитирует ее StarHit.
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