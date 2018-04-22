Масляков резко пригрозил Светлакову

Масляков резко пригрозил болтуну Светлакову

В эфире передачи "Сегодня вечером" едва не разразился скандал. Юморист Сергей Светлаков позволил себе отпустить шутку в адрес бессменного ведущего КВН Александра Маслякова

Перепалка произошла на глазах у миллионов зрителей. Светлаков едко отреагировал на известие о том, что детский КВН ведет внучка Маслякова.

Юморист с абсолютно серьезным лицом назвал ведущего крестным отцом, намекая, судя по всему, на знаменитого дона Корлеоне из романа Марио Пьюзо . Похоже, Маслякову эта шутка не пришлась по вкусу.

"Сережа! Ты ответишь за это чуть позже!" — заявил он.

Какая именно кара ждет Светлакова, остается только гадать.

Вероятно, юморист понял, что наболтал лишнего, и предположил худшее.

"Чувствую, меня закопают в бетоне", — сказал он.

Выпад артиста Масляков никак не прокомментировал.

Позже ведущий КВН заявил, что не очень любит шутки в свой адрес. Примечательно, что участников популярного шоу это, похоже, особенно не волнует.

"Корона с головы не упадет, ее там и нет. Знаете, как в русской пословице: хоть горшком назови только в печь не ставь", — добавил он.

Напомним, что Масляков пришел на телевидение еще в 1964 году. Он вел множество передач, но дольше всего остается у руля КВН.