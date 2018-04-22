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Масляков резко пригрозил Светлакову
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Масляков резко пригрозил болтуну Светлакову 

Дни.ру 29 минут назад
Фото: РИА Новости
В эфире передачи "Сегодня вечером" едва не разразился скандал. Юморист Сергей Светлаков позволил себе отпустить шутку в адрес бессменного ведущего КВН Александра Маслякова.
Перепалка произошла на глазах у миллионов зрителей. Светлаков едко отреагировал на известие о том, что детский КВН ведет внучка Маслякова.
Юморист с абсолютно серьезным лицом назвал ведущего крестным отцом, намекая, судя по всему, на знаменитого дона Корлеоне из романа Марио Пьюзо. Похоже, Маслякову эта шутка не пришлась по вкусу.
"Сережа! Ты ответишь за это чуть позже!" — заявил он.
Какая именно кара ждет Светлакова, остается только гадать.
Вероятно, юморист понял, что наболтал лишнего, и предположил худшее.
"Чувствую, меня закопают в бетоне", — сказал он.
Выпад артиста Масляков никак не прокомментировал.
Позже ведущий КВН заявил, что не очень любит шутки в свой адрес. Примечательно, что участников популярного шоу это, похоже, особенно не волнует.
"Корона с головы не упадет, ее там и нет. Знаете, как в русской пословице: хоть горшком назови только в печь не ставь", — добавил он.
Напомним, что Масляков пришел на телевидение еще в 1964 году. Он вел множество передач, но дольше всего остается у руля КВН.
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