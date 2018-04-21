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Самойлова сделала откровенное признание
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Самойлова рассказала о своем отношении к клипу на песню «I won't break» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Представительница России на «Евровидении-2018» Юлия Самойлова призналась, что ей не очень понравился клип на песню «I won't break», с которой она будет выступать на конкурсе.
Над новой песней Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. С Гуткиным Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении — он участвовал в создании песен Дины Гариповой и Полины Гагариной.
"Мне, если честно, не очень понравилось. На стадии задумки я надумала себе кучу всего. И это тот случай, когда ожидания и реальность не совпадают, когда нафантазировала кучу всего, но это уже не столь важно", — сказала Самойлова во время прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте».
При этом главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта пояснил, что клип выполнял не художественную, а практическую функцию.
"Я, когда общался с режиссером, я специально ставил задачу, чтобы зритель запомнил Юлино лицо", — отметил он.
"Евровидение" в этом году впервые пройдет в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал намечен на 10 мая, а финал — на 12 мая. Представительница России Юлия Самойлова с песней «I Won't break» споет во втором полуфинале под шестым номером.
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