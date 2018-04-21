Самойлова сделала откровенное признание

Самойлова рассказала о своем отношении к клипу на песню «I won't break»

Полины Гагариной. Над новой песней Самойловой работала та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Леонид Гуткин , Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. С Гуткиным Первый канал уже не раз сотрудничал на Евровидении — он участвовал в создании песен Дины Гариповой

"Мне, если честно, не очень понравилось. На стадии задумки я надумала себе кучу всего. И это тот случай, когда ожидания и реальность не совпадают, когда нафантазировала кучу всего, но это уже не столь важно", — сказала Самойлова во время прямой трансляции в социальной сети «ВКонтакте».

При этом главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта пояснил, что клип выполнял не художественную, а практическую функцию.

"Я, когда общался с режиссером, я специально ставил задачу, чтобы зритель запомнил Юлино лицо", — отметил он.