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У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
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У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Голливудская актриса Анджелина Джоли испытывает сильную ревность и зависть из-за нового романа ее бывшего мужа и коллеги по съемочной площадке Брэда Питта.
Джоли «не выдерживает никого, кто умнее и красивее ее», и завидует новой пассии Питта, пишет The Hollywood Gossip.
«Энджи очень ревнива и конкурентоспособна, и она хотела быть первой из них двоих, кто бы завел новые отношения», — сказал источник издания, который знаком с актрисой.
Издание пишет, Анджелина Джоли закатила истерику, узнав о новом романе бывшего супруга. «Она впала в такую ярость, что упала в обморок. Она возмущалась около минуты, а затем просто поникла», — рассказал знакомый актрисы.
О том, что Джоли была госпитализирована после того, как упала в обморок в собственном доме, стало известно в середине апреля. Причиной недомогания назвали истощение.
Ранее ВЗГЛЯД сообщал, что голливудский актер Брэд Питт после развода с актрисой Анджелиной Джоли решил отказаться от секса. Позже стало известно о романе Брэда Питта с профессором технологического института. Джоли впервые прокомментировала развод в феврале.
Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только в августе 2014 года. У них шестеро детей, трое из которых приемные.
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