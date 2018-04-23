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Орлова поставила хейтеров на место
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Ольга Орлова поставила хейтеров на место 

Russianshowbiz.info 9 часов назад
Фото: Instagram
Певица Ольга Орлова обратилась к хейтерам, которые упрекнули ее в чрезмерной любви к животным.
Артистка пришла в ужас от комментариев, оставленных под видео, где она целует свою собаку. Некоторые читатели заметили, что Орлова заменяет любовью к животным отсутствие мужчин и детей в своей жизни, а несколько читателей предположили, что на видео Орлова и вовсе пьяна. "Слава богу, 90% людей получили от этих видео позитивный заряд мимишности, как я и планировала", — написала артистка и "отчиталась" о своей личной жизни.
Орлова заметила, что у нее есть взрослый, 17-летний сын, который не всегда с удовольствием воспринимает нежность от мамы. Отвечая на вопрос о мужчинах, певица подчеркнула, что ни один возлюбленный не повлияет на ее отношение к любимым четвероногим питомцам, артистка также будет уделять собакам внимание и заботиться о них.
"Алкоголь в моей жизни присутствует крайне редко, но даже не в этом дело… Хочу спросить, неужели вы проявляете нежность и ласку только когда выпиваете?" — удивилась певица.
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