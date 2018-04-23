Ольга Орлова поставила хейтеров на место

Артистка пришла в ужас от комментариев, оставленных под видео, где она целует свою собаку. Некоторые читатели заметили, что Орлова заменяет любовью к животным отсутствие мужчин и детей в своей жизни, а несколько читателей предположили, что на видео Орлова и вовсе пьяна. "Слава богу, 90% людей получили от этих видео позитивный заряд мимишности, как я и планировала", — написала артистка и "отчиталась" о своей личной жизни.

Орлова заметила, что у нее есть взрослый, 17-летний сын, который не всегда с удовольствием воспринимает нежность от мамы. Отвечая на вопрос о мужчинах, певица подчеркнула, что ни один возлюбленный не повлияет на ее отношение к любимым четвероногим питомцам, артистка также будет уделять собакам внимание и заботиться о них.