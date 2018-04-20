В Сети появились снимки подросшей дочери Клуни

В Сети появились первые снимки подросшей дочери Джорджа и Амаль Клуни

Джорд Клуни и его супруга стараются скрывать свою личную жизнь от общественности. Однако на днях Амаль Клуни поймали папарацци, когда она выходила с маленькой дочкой из дома в Нью-Йорке . Поклонники считают, что малышка вырастет копией мамы.

Джордж Клуни известен своими многочисленными романами. В 2014 году он женился на Амаль Клуни, а летом прошлого года она подарила ему двойняшек: Александру и Эллу. Так как звездная семья предпочитает вести закрытый образ жизни, то они никому не показывали малышей, кроме своих друзей. Однако на днях жену актера подловили папарацци, когда она выходила из дома в Нью-Йорке.

Снимки вскоре попали в Сеть. На них Амаль облаченная в джинсовое платье несет в руках детское автокресло, в которое помещена десятимесячная Элла. Она прошла от крыльца до машины и установила кресло с малышкой внутри салона. Сына она с собой не взяла. Поклонники сразу принялись обсуждать внешность подрастающей дочери Клуни. Многие считают, что она растет копией своей мамы.

Публикация от Najcitaniji magazin o slavnima (@story.srbija) 20 Апр 2018 в 2:09 PDT

В недавнем интервью супруга Джорджа призналась, что никогда не мечтала выйти замуж и родить детей актеру. Сейчас она абсолютно счастлива в отношениях. Амаль не скрывает, что период, когда в семье появились дети, стал для нее одним из самых сложных в жизни. Клуни же ответственно готовился к появлению наследников и учился менять подгузники, когда его супруга только была беременна. Недавно он объявил о завершении своей актерской карьеры. Теперь Джордж хочет полностью посвятить себя семье.