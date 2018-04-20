Гузеева получила роль по заслугам 

Фильм «Жестокий романс» стал для Ларисы Гузеевой дебютом. Режиссёр ленты отмечал, что «поначалу ее профессиональное невежество было поистине безгранично», но ближе к концу съёмок он изменил мнение. На съёмочной площадке 23-летняя Лариса, у которой не было никакого киноопыта, оказалась в компании маститых актёров, которые отнеслись к ней лояльно, поддерживали и подбадривали. Сама Лариса Гузеева не считала, что роль Ларисы Огудаловой — это везение. Чтобы получить её, актрисе пришлось пройти пробы, поэтому роль была заслуженной. Старания членов съёмочной группы принесли свои плоды — «Жестокий романс» вошёл в золотой фонд советского кинематографа.