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Охранники Ани Лорак защитили ее от поклонника
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Охранники Ани Лорак защитили ее от поклонника 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
В начале марта Ани Лорак представила свое новое шоу DIVA в столице. В зале был полный аншлаг. Зрители были поражены высокотехнологичными декорациями, мощным живым звуком, танцорами и самой звездой. Поздравить Лорак с премьерой тогда пришла вся звездная Москва: Филипп Киркоров с детьми, Николай Басков, Дима Билан, Эмин, Стас Михайлов и многие другие знаменитости. Последние два месяца певица гастролировала по городам России.
На днях Ани побывала в Пензе, где дала очередной концерт. Во время ее выступления произошел конфуз. На сцену выбежал молодой человек, которому удалось прорваться сквозь ряды охранников. Он приобнял певицу, прижав к себе, и сделал заветно фото с ней. Лорак даже не успела понять, что происходит, но не показала виду. Она даже помогла молодому человеку сделать снимок, придержав его руку. Вскоре подбежали секьюрити и увели поклонника.
Лорак также поспешила успокоить своего перепугавшегося телохранителя, но тот все равно что-то высказал прорвавшемуся фанату звезды. Напомним, что перед тем, как презентовать свое новое шоу, артистка отдохнула в Мексике, где набралась сил для работы. Сейчас ее выступления раз за разом собирают полные залы. Поклонники не устают восхищаться трудолюбием Ани.
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