Грачевскому не дают видеться с внуком

Борис Грачевский не видится с внуком из-за затяжного конфликта со старшей дочерью

Сложно найти человека в России , который бы не знал Бориса Грачевского — именно он стал отцом детского телевизионного журнала "Ералаш", который любили все дети страны. При этом Борис сделал знаменитыми многих нынешних звезд отечественного шоу-бизнеса.

Впрочем, в последние годы общественность обсуждает вовсе не работу Грачевского, а его личную жизнь. Будучи студентом он женился на Галине в 1970 году. В браке появилось двое детей и казалось, что Борис и Галина являются идеальной парой. Неожиданно, через 35 лет совместной жизни супруги развелись.

"Я честно обожаю эту женщину, я ее уважаю и дружу с ней и не хочу говорить ничего об этой ситуации. Я уходил не к кому-то, а просто, не изменял ей. Пять лет я жил один после развода. Никогда не позволю обижать женщину, хоть мы и расстались, дай Бог ей здоровья", — говорит Грачевский.

Борис отмечает, что после развода он так и не смог помириться с дочерью. Ксения была очень обижена на отца из-за того, что он ушел из семьи и до сих пор не общается с ним.

"Что я могу сделать. Мне очень грустно, ведь я в свою дочку многое вкладывал. Я пытался снова с ней сойтись, но не получилось. Она знает, что я готов общаться. С внуком я тоже не вижусь из-за этого. Ну что делать, все живут и здоровы — это главное", — говорит Борис.

Второй брак Грачевского случился в 2011 году с девушкой Анной, которая была моложе артиста на 38 лет. Анна подарила супругу дочь Василису. В 2014 году супруги со скандалом развелись.

"Слава Богу с Василисой я вижусь, мы часто встречаемся, она у меня остается, бывшая жена не противится", — отмечает Грачевский.

Впрочем, Борис не долго горевал в одиночестве. В скором времени он встретил молодую девушку Екатерину — она моложе своего супруга на 33 годо. Разница в возрасте не помешала Грачевскому вновь вступить в брак. В это же время у Бориса нашли рак.

"Из маленькой родинки выросла большая болезнь. Я пережил несколько серьезных операций, облучение, химию принимал. Борьба, война, болезнь опять вылезла, но тогда появились нужные лекарства, которые мне помогли. Пока что все хорошо, но в любой момент все может начаться заново, поэтому проверяюсь каждые полгода", — рассказывает Борис.

Грачевский смог победить болезнь и намерен дальше следить за своим здоровьем. У артиста огромное желание жить.