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Портман объяснила отказ приезжать в Израиль
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Портман объяснила отказ приезжать в Израиль 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Американская актриса израильского происхождения Натали Портман объяснила свой отказ приехать в Израиль для участия в церемонии вручения премии Genesis тем, что в программе мероприятия было запланировано выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее организаторы так называемой "Еврейской нобелевской премии" Genesis сообщили, что Портман отказалась приехать в Израиль и принять участие в июньской церемонии вручения премии из-за "последних событий в еврейском государстве", которые "показались актрисе очень тревожными" и не позволяют ей "с чистой совестью принять участие" в мероприятии. В связи с отказом Портман посетить Израиль церемония, запланированная на 28 июня 2018 года, была отменена.
"Мое решение не участвовать в церемонии премии Genesis было неправильно истолковано. Позвольте мне самой все сказать. Я решила не участвовать, потому что я не хочу выглядеть тем, кто поддерживает Биньямина Нетаньяху, который должен был выступить с речью на церемонии", — говорится в заявлении актрисы, опубликованном в ее Instagram.
Портман подчеркнула, что не является сторонницей движения в пользу экономического и политического бойкота Израиля (BDS), но несмотря на это "критично относится к израильскому руководству".
"Израиль был создан ровно 70 лет назад как надежное пристанище для беженцев Холокоста. Однако притеснение тех, кто страдает от сегодняшних зверств, не соответствует моим еврейским ценностям. Поскольку я забочусь об Израиле, я должна противостоять насилию, коррупции, неравенству и злоупотреблению властью", — заключила Портман.
Протестные акции палестинцев на границе Израиля и сектора Газы под общим названием "Великий марш возвращения" начались в конце марта. Участники протестов намерены продолжать их до середины мая. Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.
Акции сопровождаются беспорядками, израильские военные применяют различные средства разгона массовых демонстраций, в том числе огнестрельное оружие против наиболее активных участников волнений. Армия объясняет свои действия необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития. По последним данным, с начала столкновений погибли около 40 палестинцев, пострадали более 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проходит подозреваемым по двум уголовным делам, которые полиция уже передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить премьеру обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще долгие годы руководить страной.
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