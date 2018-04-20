Олег Табаков посмертно получил приз ММКФ

"Он очень любил гордиться своим театром, учениками, родными и близкими. И когда мы чувствовали эту гордость, мы были счастливы", — рассказал руководитель "Табакерки", актер Владимир Машков, поблагодарив ушедшего режиссера за подаренную ему творческую судьбу. Приз получил сын Олега Табакова, актер Павел Табаков.

Худрук МХТ имени А. П. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков скончался в начале марта в больнице после тяжелой болезни.