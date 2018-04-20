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Табаков посмертно получил приз ММКФ
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Олег Табаков посмертно получил приз ММКФ 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Актер и режиссер Олег Табаков посмертно награжден спецпризом "Золотой Святой Георгий" Московского международного кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф, сообщает РИА "Новости".
"Он очень любил гордиться своим театром, учениками, родными и близкими. И когда мы чувствовали эту гордость, мы были счастливы", — рассказал руководитель "Табакерки", актер Владимир Машков, поблагодарив ушедшего режиссера за подаренную ему творческую судьбу. Приз получил сын Олега Табакова, актер Павел Табаков.
Худрук МХТ имени А. П. Чехова и "Табакерки" Олег Табаков скончался в начале марта в больнице после тяжелой болезни.
В начале апреля новым художественным руководителем Московского театра Табакова стал народный артист России Владимир Машков.
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