Звёзды шокируют откровенными нарядами соцсети

Недели моды завершились, а креативные творения дизайнеров постепенно переходят с подиумов в гардеробы знаменитостей. В нынешнем сезоне звёзды выбрали тренд на раздевание. Instagram уже пестрит фотографиями селебрити, которые отказались от нижнего белья, заменив его пикантным украшением. Москвичи без энтузиазма воспринимают эту модную причуду, а многие откровенно осуждают. Ещё одна тенденция — ультракороткие топы, приоткрывающие нижнюю часть груди. В такие топы смело наряжаются западные звёзды, желающие продемонстрировать свои прелести.