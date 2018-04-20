Россияне назвали Табакова одним из любимых актеров и режиссеров 

Россияне считают Олега Табакова любимым отечественным режиссером, наряду с Никитой Михалковым, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. На втором месте находятся Федор Бондарчук и Марк Захаров. Актерской деятельности Олега Табаков отдали предпочтение 8% опрошенных, столько же — Андрею Миронову. Их в рейтинге опережает только Сергей Безруков с 10%. Самыми запоминающимися картинами с участием Олега Табакова, согласно опросу, стали «Семнадцать мгновений весны» и «Человек с бульвара Капуцинов». Актер и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков ушел из жизни в начале марта после продолжительной болезни. Его похоронили Новодевичьем кладбище.