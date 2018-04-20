Ещё
Россияне назвали Табакова одним из любимых актеров и режиссеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне назвали Табакова одним из любимых актеров и режиссеров 

Авторадио 33 минуты назад
Россияне считают Олега Табакова любимым отечественным режиссером, наряду с Никитой Михалковым, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. На втором месте находятся Федор Бондарчук и Марк Захаров. Актерской деятельности Олега Табаков отдали предпочтение 8% опрошенных, столько же — Андрею Миронову. Их в рейтинге опережает только Сергей Безруков с 10%. Самыми запоминающимися картинами с участием Олега Табакова, согласно опросу, стали «Семнадцать мгновений весны» и «Человек с бульвара Капуцинов». Актер и художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков ушел из жизни в начале марта после продолжительной болезни. Его похоронили Новодевичьем кладбище.
Авторадио: последние новости
В Москве простились с актером Андреем Невраевым В России подорожают госуслуги для автомобилистов и туристов Названы богатейшие бизнесмены России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники953
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой53
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США144
Первый легальный бордель открывается в России324
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение690
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:31
Стало известно о погоде в Москве
Погода Новости Москвы
10:11
Москвичей бесплатно научат IT-технологиях
Новости Москвы
01:00
Постаревшая Бузова стала похожа на Ротару
Шоу-бизнес
08:42
Солнцев показал 72-летнюю жену
Шоу-бизнес
02:25
Панин признался в сумасшествии
Шоу-бизнес
00:52
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег
Шоу-бизнес
00:15
Тимур Батрутдинов стал жертвой злоумышленников
Шоу-бизнес Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение