Киркоров подарил Валерии неприлично дорогой подарок

Филлип Киркоров оказался очень выгодным гостем. Певец сделал имениннице Валерии очень щедрый подарок.

Артистка пригласила короля поп-сцены отметить свой 50-летний юбилей. Как водится на день рождение певец пришел не с пустыми руками. Киркоров презентовал Валерии платье от Луи Виттон.

Виновница торжества была ошарашена таким неприлично дорогим подарком, ведь такой наряд от кутюр в среднем стоит не одну сотню тысяч рублей. Валерия обязалась надеть подарок Киркорова на банкет 21 апреля в Крокус после премьеры нового шоу "К солнцу".

Счастливая певица опубликовала в своем официальном Instagram фотографию с Филиппом Бедросовичем. На снимке певец с нежностью обнимает хрупкую артистку.

Ниже Валерия поблагодарила всех, гостей торжества.

"Дорогие мои друзья! Спасибо всем за поздравления, теплые пожелания, цветы и подарки. Очень тронута вашим вниманием. Какая же я счастливая! А за вчерашний спонтанный вечер особая благодарность", — написала исполнительница.

Добавим, что это не первое платье Валерии, подаренное Киркоровым. Недавно, на съемках певец перстнем порвал платье исполнительницы. Осознав, что оплошал Бедросович тут же решил загладить свою вину и предложил выбрать любой другой наряд в подарок. Вначале Валерия смутилась и отказалась. Филипп не отступал. В итоге артистка сдалась под напором короля русской эстрады и предложила певцу два платья на выбор. Исполнитель не смог определиться и купил оба.