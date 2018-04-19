Ещё
Киркоров подарил Валерии неприлично дорогой подарок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киркоров подарил Валерии неприлично дорогой подарок 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Филлип Киркоров оказался очень выгодным гостем. Певец сделал имениннице Валерии очень щедрый подарок.
Артистка пригласила короля поп-сцены отметить свой 50-летний юбилей. Как водится на день рождение певец пришел не с пустыми руками. Киркоров презентовал Валерии платье от Луи Виттон.
Виновница торжества была ошарашена таким неприлично дорогим подарком, ведь такой наряд от кутюр в среднем стоит не одну сотню тысяч рублей. Валерия обязалась надеть подарок Киркорова на банкет 21 апреля в Крокус после премьеры нового шоу "К солнцу".
Счастливая певица опубликовала в своем официальном Instagram фотографию с Филиппом Бедросовичем. На снимке певец с нежностью обнимает хрупкую артистку.
Ниже Валерия поблагодарила всех, гостей торжества.
"Дорогие мои друзья! Спасибо всем за поздравления, теплые пожелания, цветы и подарки. Очень тронута вашим вниманием. Какая же я счастливая! А за вчерашний спонтанный вечер особая благодарность", — написала исполнительница.
Добавим, что это не первое платье Валерии, подаренное Киркоровым. Недавно, на съемках певец перстнем порвал платье исполнительницы. Осознав, что оплошал Бедросович тут же решил загладить свою вину и предложил выбрать любой другой наряд в подарок. Вначале Валерия смутилась и отказалась. Филипп не отступал. В итоге артистка сдалась под напором короля русской эстрады и предложила певцу два платья на выбор. Исполнитель не смог определиться и купил оба.
Дни.ру: последние новости
Кобзона похоронят рядом с матерью Билан скрывает отношения с Андреевой знес "Сейчас стошнит": Солнцев показал голую 72-летнюю жену
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ столкнулась с новой проблемой в Сирии297
РФ и США могут прервать авиасообщение267
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение147
«Все рухнуло»: Валерия посетовала на отсутствие денег149
Израиль планирует уничтожить российские С-300994
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение