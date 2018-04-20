Ещё
Лолита нашла брата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лолита нашла брата в Кургане 

Деловая газета «Взгляд» 8 часов назад
Фото: Instagram
Певица Лолита Милявская заявила, что нашла своего старшего троюродного брата в Кургане.
Певица Лолита Милявская рассказала своим подписчикам в Instagram, что в Кургане нашла старшего брата Александра. Она добавила, что всегда мечтала о старшем брате:
«Только отпела концерт в Кургане, ура! Я нашла своего троюродного брата! Саша! Всегда мечтала о старшем брате. Один двоюродный есть, но живет в Голландии, Сережа. А теперь у нас, Курган. Люблю!», — написала артистка.
Многие пользователи отметили, что родственники очень похожи:
«А вы даже похожи», — написала chernilevskaya_lubov.
«Оо, это очень трогательно…и здорово! Будьте здоровы и счастливы!», — заявила ira_abdullaeva.
«Вам повезло с братом. Я рада за вас», — сообщила olya_wid.
Ранее Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Валерия: В шоу-бизнесе кончились деньги Бузова назвала себя второй после Путина Киркоров запретил четырем радиостанциям исполнять свои хиты
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп рассердился из-за звонка Путина170
Известный музыкант умер в 28 лет77
США уничтожили суперброневики наемников из РФ267
Раскол в Польше: даже Трамп поздравил Путина26
США предложили лишить российского золота549
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение