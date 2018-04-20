Лолита нашла брата

Певица Лолита Милявская заявила, что нашла своего старшего троюродного брата в Кургане.
Певица Лолита Милявская рассказала своим подписчикам в Instagram, что в Кургане нашла старшего брата Александра. Она добавила, что всегда мечтала о старшем брате:
«Только отпела концерт в Кургане, ура! Я нашла своего троюродного брата! Саша! Всегда мечтала о старшем брате. Один двоюродный есть, но живет в Голландии, Сережа. А теперь у нас, Курган. Люблю!», — написала артистка.
Многие пользователи отметили, что родственники очень похожи:
«А вы даже похожи», — написала chernilevskaya_lubov.
«Оо, это очень трогательно…и здорово! Будьте здоровы и счастливы!», — заявила ira_abdullaeva.
«Вам повезло с братом. Я рада за вас», — сообщила olya_wid.
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