Лолита нашла брата в Кургане

Певица Лолита Милявская заявила, что нашла своего старшего троюродного брата в Кургане.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 19 Апр 2018 в 9:07 PDT Певица Лолита Милявская рассказала своим подписчикам в Instagram, что в Кургане нашла старшего брата Александра. Она добавила, что всегда мечтала о старшем брате:

«Только отпела концерт в Кургане, ура! Я нашла своего троюродного брата! Саша! Всегда мечтала о старшем брате. Один двоюродный есть, но живет в Голландии, Сережа. А теперь у нас, Курган. Люблю!», — написала артистка.

Многие пользователи отметили, что родственники очень похожи:

«А вы даже похожи», — написала chernilevskaya_lubov.

«Оо, это очень трогательно…и здорово! Будьте здоровы и счастливы!», — заявила ira_abdullaeva.

«Вам повезло с братом. Я рада за вас», — сообщила olya_wid.

Ранее Лолита прокомментировала «грабли» Аллегровой.