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Михалков признался в зависти Вайнштейну
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Михалков признался в зависти Вайнштейну 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: ТАСС
Российский режиссер и актер Никита Михалков перед открытием 40-го Московского Международного кинофестиваля заявил, что завидует голливудскому продюсеру Харви Вайнтшейну, ранее обвиненному в сексуальных домогательствах.
«Я могу Вайнтштейну только позавидовать. Когда тебя, не обладающего внешностью Алена Делона, любят такие красивые женщины! Я сейчас не говорю, за что. Но все вместе — это абсолютная порнография. Когда женщины, которые делали это, имея товарный вид, а потом, потеряв его, начинают, так сказать, спекулировать, это не здорово», — сказал Михалков, передает «Комсомольская правда».
Президент ММКФ отметил, что согласен с позицией Катрин Денев.
«Что вы делаете? Вы же разрушаете отношения между мужчинами и женщинами. Вы пугаете мужчин, мешаете им подходить к женщинам, привлекая их к другим мужчинам. Мне кажется, это некая тенденция, которая лично мной не может быть принята», — подчеркнул режиссер.
Михалков добавил, что осознает увеличение своего уровня «нерукопожатности» после этого заявления.
«Но, как сказал Гейне, женщина, которая перестает быть женщиной, превращается в дурного мужчину», — заключил он.
Напомним, ранее СМИ обнародовали данные о том, что Вайнштейн в течение 30 лет предлагал актрисам, с которыми работал, карьерный рост через постель и даже совершал изнасилования. Актрисы Анжелина Джоли и Гвинет Пэлтроу также обвинили продюсера в домогательствах.
Сам Вайнштейн отверг обвинения, однако решил пройти курс лечения от сексуальной зависимости. При этом супруга продюсера уже подала на развод, заявив, что ее «сердце разрывается от боли».
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