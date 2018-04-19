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Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
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Галкин показал свою новорожденную дочь 

Дни.ру 2 часа назад
70-летний актер Борис Галкин представил общественности свою восьмимесячную дочь Анну. Артист признался, что этот ребенок выстраданный.
В студии телепередачи "Прямой эфир" Галкин и его 45-летняя супруга певица Инна Разумихина принимали поздравления купались в комплиментах и аплодисментах. Артист признался, что не помнит себя от счастья, рождение малышки наполнило его энергией. "Дай Бог всем молодым столько силы, радости сколько у меня по отношению к этому ребенку, я абсолютно убежден, что она дает и силу, и жизнь. Я понимаю, что буду дольше жить благодаря ей", — рассказал Борис.
Для Инны это первенец, певица поведала, что до встречи с народным артистом и не думала о детях. "Не было у меня материнского инстинкта особого… профессия занимала у меня все время", — добавила супруга советской звезды.
Борис и Инна решили завести ребенка через несколько лет после свадьбы. "Путь пришлось пройти долгий, в четыре года, было несколько попыток, я легко относилась, думала, что все будет нормально, а в итоге были и выкидыши, и замершие беременности", — рассказала Разумихина.
Супружеской чете пришлось несладко, артист сознался, что даже у него — стойкого бойца разок да шевельнулась мысль прекратить напрасные старания, но, все же, супруги решили не задаваться. Инна рассказала, что Борис поддерживал ее все это время, он потрясающий муж и отец.
Вера и упорство были вознаграждены: Инна снова оказалась в интересном положении. Супруги не могли поверить своему счастью, из-за страха потерять драгоценного малыша, они долгое время скрывали факт беременности, даже близкие родственники не знали, что в их семье будет пополнение.
Поздняя радость пришла к артисту после череды тяжелых утрат. В начале 70-х годов у Галкина родилась первая дочь Василиса, девочка умерла в роддоме. В 2010 году от сердечной недостаточности умер единственный сын Бориса артист Владислав Галкин.
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