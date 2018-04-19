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Билан пошутил про подаренную ему реку
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Билан пошутил про подаренную ему реку 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Певец Дима Билан сфотографировался рядом с дорожным знаком «река Вите» и пошутил, что ему ее подарили.
Музыкант и певец Дима Билан на своей странице в Instagram опубликовал фото с дорожным знаком, на котором указана река Вите. Надпись к фото гласит: «Река #Вите! Все мне! Мне реку подарили!»
«Вы счастливчик!», — написала aiyim_altin_official.
«Где-то обязательно должен быть еще и океан Вите», — считает veronika.kurochkina.
«Надо созвездие на небосклоне ночное в честь тебя тоже назвать, например, «Вития», — пошутила oksana999_.
Напомним, что до 2008 года Билан был Виктором Беланом, и выступал под псевдонимом, однако 10 лет назад он официально принял его в качестве имени и фамилии.
Река Вите находится в Мурманской области, впадает в озеро Имандра.
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