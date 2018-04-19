Билан пошутил про подаренную ему реку

Музыкант и певец Дима Билан на своей странице в Instagram опубликовал фото с дорожным знаком, на котором указана река Вите. Надпись к фото гласит: «Река #Вите! Все мне! Мне реку подарили!»

«Вы счастливчик!», — написала aiyim_altin_official.

«Где-то обязательно должен быть еще и океан Вите», — считает veronika.kurochkina.

«Надо созвездие на небосклоне ночное в честь тебя тоже назвать, например, «Вития», — пошутила oksana999_.

Напомним, что до 2008 года Билан был Виктором Беланом , и выступал под псевдонимом, однако 10 лет назад он официально принял его в качестве имени и фамилии.