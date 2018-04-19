Умер Дейл Уинтон

Умер актер из фильма «На игле»

Великобритании умер диджей, актер и ведущий Дейл Уинтон. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает BBC News

О смерти сообщил его агент Джен Кеннеди. Уинтон умер у себя дома в среду. Ему было 62 года.

Причины смерти неизвестны.

«Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим уважать частную жизнь семьи в это скорбное время», — заявил его представитель.

Уинтон начал карьеру диджея в клубах Лондона в 1972 году. Он вел свое утреннее шоу на радио, а также был ведущим собственной телепередачи Dale's Supermarket Sweep.