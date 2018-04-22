Юная дочь певицы Славы снялась обнаженной

19-летняя девушка предстала на новом снимке топлес.

Старшая дочь 37-летней певицы Славы недавно отпраздновала 19-летие. Несмотря на юный возраст, девушка ведет вполне взрослую и самостоятельную жизнь: с 17 лет живет отдельно от звездной мамы — со своим любимым мужчиной — и успешно ведет быт. Что не помешало юной Александре окончить школу с отличием, а также попробовать себя в различных творческих сферах: известно, что девушка снималась в сериале, а также регулярно участвует в различных профессиональных фотосессиях. На днях дочь Славы удивила общественность, разместив в личном блоге снимок, на котором предстала обнаженной: в кадре девушка стоит вполоборота к камере и прикрывает грудь руками, а на ее левом боку красуется татуировка.

— Мне она кажется красивой. — И ей самой — тоже. В этом все и дело. Именно это и делает ее красивой. То, что она сама в это верит.

Патрик Редмонд, «Все, что она хотела», подписала Александра размещенный кадр.

Публикация от ᎪᏞᎬXᎪNᎠᎡᎪ ᎷᎾᎡᎾᏃᎾᏙᎪ (@alexandrawinter) 18 Апр 2018 в 12:58 PDT

К слову, на днях сама артистка посвятила своему старшему ребенку запись в личном блоге и призналась, что соскучилась.

Малышка моя, какая же ты у меня хорошенькая! Как я по тебе скучаю! эмоционально написала звезда.

«Она хорошенькая?! Да нет, она КРАСИВАЯ», — восхитились подписчики певицы Славы. — «Боже, это что, дочка? Просто поразительное сходство с мамочкой! Прелесть!», «Красавица, очень на маму похожа», «Красивая девчонка».

Публикация от SLAVA (@nastya_slava) 19 Апр 2018 в 4:12 PDT

Напомним, дочь Александра родилась у певицы Славы в 1999 году (отец ребенка — первый муж артистки). В настоящее время звезда состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. В 2011 году у пары родилась дочь Антонина.

Публикация от SLAVA (@nastya_slava) 6 Ноя 2017 в 5:13 PST

Публикация от SLAVA (@nastya_slava) 16 Янв 2018 в 1:20 PST