Ещё
Дочь певицы Славы снялась обнаженной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Юная дочь певицы Славы снялась обнаженной 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Instagram
19-летняя девушка предстала на новом снимке топлес.
Старшая дочь 37-летней певицы Славы недавно отпраздновала 19-летие. Несмотря на юный возраст, девушка ведет вполне взрослую и самостоятельную жизнь: с 17 лет живет отдельно от звездной мамы — со своим любимым мужчиной — и успешно ведет быт. Что не помешало юной Александре окончить школу с отличием, а также попробовать себя в различных творческих сферах: известно, что девушка снималась в сериале, а также регулярно участвует в различных профессиональных фотосессиях. На днях дочь Славы удивила общественность, разместив в личном блоге снимок, на котором предстала обнаженной: в кадре девушка стоит вполоборота к камере и прикрывает грудь руками, а на ее левом боку красуется татуировка.
— Мне она кажется красивой. — И ей самой — тоже. В этом все и дело. Именно это и делает ее красивой. То, что она сама в это верит.
Патрик Редмонд, «Все, что она хотела», подписала Александра размещенный кадр.
К слову, на днях сама артистка посвятила своему старшему ребенку запись в личном блоге и призналась, что соскучилась.
Малышка моя, какая же ты у меня хорошенькая! Как я по тебе скучаю! эмоционально написала звезда.
«Она хорошенькая?! Да нет, она КРАСИВАЯ», — восхитились подписчики певицы Славы. — «Боже, это что, дочка? Просто поразительное сходство с мамочкой! Прелесть!», «Красавица, очень на маму похожа», «Красивая девчонка».
Напомним, дочь Александра родилась у певицы Славы в 1999 году (отец ребенка — первый муж артистки). В настоящее время звезда состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Данилицким. В 2011 году у пары родилась дочь Антонина.
Letidor.ru: последние новости
Недавно родившая Глафира Тарханова отреагировала на комментарии о «необъятной фигуре» Филипп Киркоров показал, как впервые познакомил детей с Санкт-Петербургом Поклонники Аллы Пугачевой восхищены ее красавицей-мамой
Комментарии8  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой170
Россия отказалась помогать Всемирному банку375
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина168
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»485
США предложили лишить российского золота700
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:47
11-летний Хасан поможет РФ разоблачить «Белые каски»
В мире
00:54
Мир приветствует остановку ядерных испытаний КНДР
Статьи Азия
05:09
«Это шантаж»: премьер Армении отказал протестующим
В мире Статьи
00:47
Протесты в Армении: диалог наладить не удается
СНГ В мире
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
04:07
В Москве объявлено экстренное предупреждение
Общество Новости Москвы
00:22
В Татарстане загорелась нефтяная скважина
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение