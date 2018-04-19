Звезда сериала «СашаТаня» феноменально похудел 

Актер Андрей Гайдулян за последнее время сильно похудел — артист начал активно заниматься спортом и сбросил лишний вес. Андрей решил поделиться с поклонниками своим опытом.
Андрей Гайдулян и его бывшая супруга Диана Очилова были вместе не один год. Осенью 2015 года у Гайдуляна обнаружили лимфому Ходжкина. Артист смог побороть болезнь, а Диана поддерживала возлюбленного все это время. В скором времени после выздоровления Гайдуляна они решили пожениться. Развелись влюбленные в 2017 году, но подтвердили эту новость лишь недавно.
После развода жизнь для бывших супругов заиграла новыми красками. Диана похудела на 15 килограммов, а Андрей обзавелся бизнесом и некоторое время жил и работал в США. Кроме того, артист также сильно похудел — поклонники отметили, что сейчас Андрей прекрасно выглядит и находится в отличной физической форме.
Андрей решил поделиться с поклонниками своим секретом красивой фигуры. Артист познакомился в Лос-Анджелесе с хорошим тренером, который помог Гайдуляну начать серьезную работу над собой.
«Ну, вот, значит, я и дожил до того момента, когда меня спрашивают, как я похудел. Ну, короче, там много всего, но началось всё вот с этого человека, он скорее вправил мозги. Он — антигуру! Обитает он, правда, в Лос-Анджелесе, но на днях материализуется у нас в Москве и проведёт свои мастер-классы!» — рассказал в своем микроблоге Гайдулян.