Звезда сериала «СашаТаня» феноменально похудел 

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17-летняя дочь Ивана Урганта показала своего бойфренда

12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за вызывающее поведение

«Лучше в мире нет»: дети Аллы Пугачевой трогательно поздравили ее с днем рождения