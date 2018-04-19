Бузова присела на колени Киркорова

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 18 Апр 2018 в 9:50 PDT Певица Ольга Бузова выступила на гала-ужине премии телеканала Муз-ТВ. Отчет о происходившем на мероприятии она опубликовала в «сторис» в Instagram.

Артистка спела песню «Она не боится». Во время выступления она подошла к сидевшему за столиком эстрадному певцу Филиппу Киркорову и присела к нему на колени. После этого он поднял ее на руки.

«Тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушел, я хочу сказать — туда вам и дорога», — написала Бузова. Она заметила, что «живет и дышит полной грудью».

Ранее в марте Бузову назвали унижением культуры и не пустили в театр.