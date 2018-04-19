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Бузова присела на колени Киркорова
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Бузова присела на колени Киркорова 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Певица Ольга Бузова выступила на гала-ужине премии телеканала Муз-ТВ. Отчет о происходившем на мероприятии она опубликовала в «сторис» в Instagram.
Артистка спела песню «Она не боится». Во время выступления она подошла к сидевшему за столиком эстрадному певцу Филиппу Киркорову и присела к нему на колени. После этого он поднял ее на руки.
«Тем, кто показательно во время моего выступления встал и ушел, я хочу сказать — туда вам и дорога», — написала Бузова. Она заметила, что «живет и дышит полной грудью».
Ранее в марте Бузову назвали унижением культуры и не пустили в театр.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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