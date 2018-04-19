Дочь Тины произвела фурор в Сети

Взрослая дочь Тины Канделаки произвела фурор в Сети

Тина Канделаки воспитывает двоих дочерей — Меланию и Леонтию. Фотографии девочек редко появляются на страницах микроблога телеведущей. Более того, снимки старшей дочери Мелании Тина и вовсе публикует только с разрешения наследницы, так как 18-летняя девушка не хочет привлекать к себе лишнего внимания.

Накануне Канделаки все же выложила на радость поклонникам фото дочерей. "Мелания очень редко разрешает себя выкладывать", — подписала снимок Тина. на котором позирует две ее дочки.

Поклонники сразу же обратили внимание на старшую наследницу телеведущей и отметили, что 18-летняя Мелания растет настоящей красавицей и точной копией мамы. Впрочем, некоторые считают, что девушка все же унаследовала отцовские черты лица. В комментариях появилось множество восторженных комментариев в адрес девушки.

«Боже, какая неземная красота», «Благородная красота», «Красотка без перекачанных губ и с прекрасным лицом», «Очень мало таких скромных девушек, на вес золота! Надо беречь таких», «Взрослеет и становится все более привлекательной девушкой! Вот только со стрижкой нужно, что-то подумать», "Расцвела, глаза просто огонь", "Достойная дочь достойной мамы", "Мамина копия", — писали восхищенные поклонники.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 17 Апр 2018 в 1:16 PDT

Отметим, что Мелания решила пойти по стопам мамы — она учится в МГУ на факультете журналистики и делает первые успехи в профессии.