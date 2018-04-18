Больной раком Караченцев дорого обходится жене

Из-за старых травм Николая Петровича невозможно лечить в России. Народному артисту пришлось лететь в Израиль.

Российские онкологи убедили супругу актера Людмилу Поргину увезти мужа за рубеж. Актеру необходимо щадящее фокусное облучение, которое невозможно выполнить на родине артиста.

"Он не может во время процедуры находиться в неподвижном состоянии с приподнятыми руками. Российские врачи переживали, что из-за его непроизвольных движений не смогут сделать качественно облучение. А наша аппаратура позволяет во время терапии расположиться так, как ему удобно", — пояснил представитель медицинской компании в Тель-Авиве.

На чужбине Караченцев пробудет до начала мая. Он уже прошел 10 процедур из положенных 30. Медики надеются, что после проведения полного цикла терапии опухоль уменьшиться и артист сможет вернуться домой.

На время лечения актер и его супруга сняли небольшую квартиру неподалеку от госпиталя в тихом районе. В апартаментах есть все условия для комфортного существования Николая Петровича.

Медицинские услуги обходятся недешево.

"Лечение стоит десятки тысяч долларов. Хотя мы со своей стороны делали все, чтобы облегчить финансовую часть. Даже предложили Людмиле Андреевне возить их в недорогой супермаркет, чтобы там подешевле покупать продукты. Она пока отказалась, но знает, что такой вариант тоже есть", — цитирует генерального директора компании, организующей лечение Марка Каценельсона сайт "Комсомольская правда".

Добавим, что в феврале прошлого года у Николая Караченцева обнаружили опухоль в левом легком. Медики отметили, что причиной возникновения онкологического заболевания стало курение. Долгие годы актер смолил по 2-3 пачки в день.