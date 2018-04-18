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Бузову обвинили в совращении Малахова
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Бузову обвинили в совращении семьянина Малахова 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: Дни.ру
В Сети бурно обсуждают провокационное фото певицы Ольги Бузовой и телеведущего Андрея Малахова. Поклонники решили, что между шоуменом и исполнительницей что-то есть.
В своем Instagram Ольга опубликовала снимок из гримерки, на котором Андрей Малахов держит ее на руках. При этом телезвезды страстно смотрят в глаза друг другу.
Подписчиков как прорвало, за полчаса пост собрал около 90 тысяч отметок "Нравится" и непомерное количество комментариев. Многие отреагировали на этот троллинг с большим восторгом, другие же заподозрили семьянина Малахова в супружеской измене. "Жена-то приревнует", "Похоже, мир перевернулся, если мужчины начали увлекаться такими дурочками, как Бузиха", "Малахов налево пошел?", "Андрей ТИХО У ВАС РЕБЕНОК?", "Андрюша развелся! Ого! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", не унимались поклонники.
Что удивительно большинство фанатов упрекали в вероломстве только Ольгу, а Андрея пытались оправдать: мол, эта развратница пытается совратить приличного человека. "Что то Бузову понесло", "Зачем так делать, совсем не смешно, прыгать на руки к женатому", "А что нужно на руки прыгать обязательно к женатому мужику, что бы спасибо сказать?", "Нашего Андрюшу порочит на всю страну! Бусечка, руки прочь от Малаши!", "Подкидывай и об колено ее", — кричали поборники морали и нравственности.
Отметим, что исполнительница умудряется чуть ли не каждую неделю появляться с новым кавалером. Например, пару дней назад препарации застукали ее в обществе хоккеиста Александра Радулова. Молодые люди беззастенчиво флиртовали и оживленно беседовали в ночном клубе. Было заметно, что спортсмену и артистке очень нравится проводить время вдвоем. А до этого, Бузову поймали в компании Киркорова, с котором она с жаром танцевала под новый хит Филиппа Бедросовича.
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