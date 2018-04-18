Бузову обвинили в совращении Малахова

Бузову обвинили в совращении семьянина Малахова

В Сети бурно обсуждают провокационное фото певицы Ольги Бузовой и телеведущего Андрея Малахова . Поклонники решили, что между шоуменом и исполнительницей что-то есть.

В своем Instagram Ольга опубликовала снимок из гримерки, на котором Андрей Малахов держит ее на руках. При этом телезвезды страстно смотрят в глаза друг другу.

Подписчиков как прорвало, за полчаса пост собрал около 90 тысяч отметок "Нравится" и непомерное количество комментариев. Многие отреагировали на этот троллинг с большим восторгом, другие же заподозрили семьянина Малахова в супружеской измене. "Жена-то приревнует", "Похоже, мир перевернулся, если мужчины начали увлекаться такими дурочками, как Бузиха", "Малахов налево пошел?", "Андрей ТИХО У ВАС РЕБЕНОК?", "Андрюша развелся! Ого! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", не унимались поклонники.

Что удивительно большинство фанатов упрекали в вероломстве только Ольгу, а Андрея пытались оправдать: мол, эта развратница пытается совратить приличного человека. "Что то Бузову понесло", "Зачем так делать, совсем не смешно, прыгать на руки к женатому", "А что нужно на руки прыгать обязательно к женатому мужику, что бы спасибо сказать?", "Нашего Андрюшу порочит на всю страну! Бусечка, руки прочь от Малаши!", "Подкидывай и об колено ее", — кричали поборники морали и нравственности.