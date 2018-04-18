Ксения Бородина жестко ответила хейтерам

Телеведущая Ксения Бородина выложила в своем Инстаграме фото подписчиц, которые оставили плохие комментарии к ее публикации.

"Очень мне жаль, что в нашей стране нет наказания хотя бы в виде штрафа за грязный язык людей в интернете!" — отметила телеведущая. Бородина разозлилась на своих читательниц, которые оставляли неприятные комментарии под фотографией детей звезды и их общей подруги.

Бородина призналась, что ей хотелось провалиться под землю от стыда за то, что пишут ее поклонницы. "Правильно, что в некоторых странах, ты не то чтобы фото не можешь сделать без разрешения, так ты ещё и штраф заплатишь за грязный рот!" — написала Ксения. Девушка считает, что интернет развязал руки многим "бабам", в реальной жизни они бы получили "в морду" за свои слова.

Телеведущая считает, что желание писать гадости про чужих детей возникает у несчастных женщин, которые не могут повысить свою самооценку другим способом. Бородина добавила: "Я бы не только штраф, я бы просто закрывала таких, хоть на 10 суток, чтобы желание отбивалось лить **вно на людей, тем более на детей!"