Суд отклонил жалобу певицы Началовой, которую лишили водительских прав

Дорогомиловский суд Москвы в среду отклонил апелляционную жалобу на решение мирового суда, который лишил на 1,5 года водительских прав певицу Юлию Началову за отказ пройти освидетельствование на алкоголь, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение мирового суда оставить без изменений, апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Галина Таланина.

Сама Началова не явилась на рассмотрение жалобы, так как, по словам ее адвокатов, она не была извещена о назначении судебного процесса надлежащим образом.

Сторона защиты ходатайствовала о вызове в суд свидетеля — понятого, который присутствовал при задержании певицы сотрудником ДПС . По словам адвоката Дмитрия Кваши, свидетель может подтвердить, что ему и Началовой должным образом не разъясняли их права, а задержанной не предлагали пройти медицинское освидетельствование.

"Понятой может подтвердить, что сама процедура составления протокола и предложение пройти медицинское освидетельствование были исполнены с чудовищными нарушениями", — сказал адвокат Алексей Гудас, заявив, что суд первой инстанции неправомерно отклонил аналогичное ходатайство. Тем не менее, судья Таланина также не удовлетворила просьбу защиты.

Гудас напомнил суду, что в своих показаниях Началова говорила о вымогательстве у нее взятки сотрудником ДПС. Позже адвокат предложил журналистам посмотреть выпуск программы "Детектор лжи", где певица подтвердила этот факт, и устройство, выполняющее в передаче функцию полиграфа, сочло слова Началовой правдивыми.

Сторона защиты попросила суд отменить решение первой инстанции и вернуть дело на новое рассмотрение, чтобы исследовать все факты и допросить каждого свидетеля должным образом, обеспечивая защиту прав Началовой в полном объеме.

После отклонения апелляции защитники выразили намерение обжаловать решение, принятое Дорогомиловским судом.

По данным ГИБДД, 8 декабря 2017 года около часа ночи сотрудники ДПС остановили Началову на западе Москвы, когда она ехала за рулем своего Lexus. Заподозрив, что женщина пьяна, полицейские предложили ей пройти освидетельствование, однако она отказалась, утверждают в полиции.

Восьмого февраля мировой суд признал Юлию Началову виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Максимальное наказание, которое грозило певице за это нарушение, — лишение прав на два года.