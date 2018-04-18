Аришу Волочкову обвинили в недостойном поведении

12-летнюю дочь Волочковой раскритиковали за вызывающее поведение

Балерина часто сталкивается с нелицеприятными высказываниями в свой адрес. Теперь дело дошло и до ее наследницы.

Каждая публикация Анастасии Волочковой становится предметом жарких обсуждений в Сети. Подписчики то и дело критикуют звезду за ее фирменные шпагаты, которые она делает то на коне, то на яхте, то в компании престарелого литератора. Достается ей и за неухоженные волосы, слишком большой бюст и вульгарные наряды.

Однако в этот раз вместе со своей звездной мамой под «обстрел» попала и ее 12-летняя дочь Ариадна. Звезда поделилась снимком, где позирует рядом с сидящей полулежа наследницей. Внимание подписчиков привлекла неподходящая для девочки поза. Они сочли ее вульгарной и развратной.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 18 Апр 2018 в 3:36 PDT

Волочкову обвинили в том, что она делает из дочери девушку легкого поведения и в таких призывных позах фотографировать ребенка недопустимо. Некоторые хейтеры пошли дальше и перешли к нападкам на саму Аришу, сравнив ее с Бабой Ягой. Они также раскритиковали ее за то, что она уже вовсю пытается привлечь к себе внимание.

Впрочем, не все подписчики восприняли снимок со знаком «минус». Некоторые нашли, что пухлым губкам дочери балерины могут многие позавидовать и посоветовали Анастасии не обращать внимание на нападки, пишет сайт Dni.ru.