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Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
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Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами 

Дни.ру 1 час назад
Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов стал жертвой злоумышленников. Хулиганы изуродовали его новенький автомобиль.
Ничто не предвещало беды: Тимур припарковал джип на одной из улиц Москвы и ушел по делам. Вернувшись, шоумен увидел изуродованный капот. Шокированный Батрутдинов обнаружил на Range Rover обломки водосточных труб.
"Кто-то намеренно поцарапал капот и набросал на него обломки водосточных труб. Самое неприятное, что этот Range Rover я купил недавно. Он совсем новенький! Сейчас автомобиль находится в салоне. Точную сумму ущерба мне пока не сообщили", — цитирует звезду StarHit.
Комик даже не предполагает, кто так мог поступить. Не исключено, что это месть или проявление зависти. А, возможно, кто-то приревновал к артисту телеведущую и певицу Ольгу Бузову.
Напомним, что слухи о романе 32-летней Бузовой и 39-летнего Батрутдинова поползли еще в начале этого года. Ольга и Тимур "совершенно случайно" оказывались в одних и тех же местах.
О намерении жениться на звезде "Дома-2" Тимур говорил и раньше. Перед Новым годом шоумен пошутил: если они с Бузовой в 2018 году не встретят свою любовь, сыграют свадьбу друг с другом.
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