«Алла сильно сдала, совсем худая стала!» Как Пугачева ладит с соседями

Жители села Грязь обожают Примадонну и Максима Галкина : они тихие и одаривают всех подарками. Репортаж Sobesednik.ru

Алла Пугачева отпраздновала 69-й день рождения в кругу родных и близких. Торжество проходило дома — в знаменитом замке в селе Грязь, который специально для Примадонны восемь лет назад построил Максим Галкин. Наши корреспонденты в этот день оказались неподалеку и пообщались с соседями самой популярной пары российского шоубизнеса.

Вместо шалаша построили дом для местных

Знаменитые гости у дверей замка появлялись уже днем. Они на бронированных машинах (на некоторых даже были мигалки) подъезжали прямо к воротам поместья, с прессой не общались. Но зато сквозь забор можно было разглядеть, как на мангале жарится шашлык и резвятся дети Аллы Борисовны и Максима — 4-летние Гарри и Лиза, а также наследники Филиппа Киркорова — 6-летняя Алла-Виктория и 5-летний Мартин. Прогуливаясь вокруг замка, мы заметили семейную парочку средних лет — Ивана и Галину, они оказались соседями звезд. С ними и пообщались.

— Помню, как этот замок только строился, — говорит Иван. — В царские времена тут была барская усадьба и липовый парк. Так что место очень знаковое.

— Но потом это место как-то забросили, в основном тут наша сельская детвора гуляла, овраг там был, — дополняет супруга Галина. — Ребята на этой территории построили себе шалаш. Когда Галкин решил сюда переезжать, он, чтобы дети не расстраивались, построил им отдельный домик, поставил даже телевизор. Соседние дома он тоже хотел выкупить, но, так как тут жили в основном уже старые люди, они не захотели никуда переезжать. Сейчас этих стариков уже и нет, в основном в их домах живут оставшиеся дети, внуки. Некоторым соседям Максим крыши помог сделать. В общем, хороший он парень! С удовольствием ходим на его концерты, а сегодня целый день смотрели Аллу Борисовну по телевизору.

Майя Амбре

Соседи часто прогуливаются возле поместья Пугачевой и Галкина и даже уже научились различать, когда хозяева дома, а когда отсутствуют.

— Если вечером на территории замка везде загорается свет, значит, они дома, — рассказывает Галина. — Если свет горит только наполовину, то их нет, уехали. По правой стороне дома в основном живет прислуга. Строили дом этот, насколько мне известно, белорусы.

Спокойно гуляют на детской площадке

Саму Примадонну и ее супруга Галина и Иван также иногда видят на территории села. Более того, почти на все праздники каждый сосед звездной пары получает подарок.

— На Новый год, День Победы, Пасху от них всегда нам приходят сюрпризы, — продолжает Галина. — В основном это бутылка шампанского или хорошего вина, консервы. Кстати, продукты очень хорошие, таких в магазине не найдешь! Алла Борисовна как-то выходила во двор в широком балахоне. Галкина можно увидеть на площадке с детками без всякой охраны. Он очень простой. Однажды я заметила, как он подтягивался на турнике. Да вообще для каждого соседа он уже как будто бы свой, чуть ли не как брат!

Единственное, чем опечалены Иван и Галина, так это тем, что, по слухам, звездное семейство выставило свой особняк на продажу. Говорят, что Пугачева, Галкин и их дети переезжают на Кипр , где уже для них строятся новые шикарные апартаменты.

— Они же не смогут продать этот замок за те деньги, которые они сюда вложили, — вздыхает Иван. — Да и за коммунальные услуги тут нужно платить чуть ли не миллион рублей в месяц. Кто же сможет купить себе такое жилье?!

— Моя родственница работала у них, — перебивает мужа Галина. — Там этажей семь, еще и подвал, есть бассейн огромный внизу. Так вот, ей тяжеловато было, конечно, постоянно нужно было бегать с этажа на этаж. Пугачева, кстати, как хозяйка относилась к ней строже, чем Максим. Вечно пройдет, заметит, что она что-то делает, и говорит: «Это надо сделать так, а это так», могла и отчитать. А Максим — напротив, очень добрый! По зарплате никогда не обижал. Родственница два года у них проработала, а потом ушла. Я знаю, что сейчас Алла Борисовна привезла сюда нянь и повариху из Москвы … Из звезд, кстати, видели тут еще Резника, он приезжал, видимо, в гости. Киркоров недалеко живет, видели его тоже однажды, со своими детками гулял. Все говорят, что Лариса Долина тут тоже неподалеку живет, но на самом деле это неправда! Дом, может, у нее тут и есть, но саму ее никто не видел.

Майя Амбре

Галине как женщине обидно, что ее соседей иногда осуждают за то, что для того, чтобы на свет появились чудесные Гарри и Лиза, им пришлось прибегнуть к суррогатному материнству.

— Детки у них хорошие, ничего страшного в их выборе нет, — уверена женщина. — Алла им даст начало, а Галкин продолжит воспитание! Вырастут! Без детей ведь вообще неинтересно!

Деньги юмориста растворились в сельсовете?

Попрощавшись с Галиной и Иваном, наши корреспонденты продолжили прогулку и встретили женщину по имени Наталья. Она тоже была в курсе, что в звездном доме в это время проходит большой праздник.

— Что-то мы не видим проставления от Аллы Борисовны, — в шутку посетовала Наталья. — Закиньте им там удочку, скажите, что соседи с утра ждут застолья. Хотя ладно, 69 лет еще не круглая дата, вот, может, на 70 Пугачева устроит нам пир на все село?!

Наталья тоже оказалась любительницей подарков от звездных соседей. Она поведала нам, что в этом году вместо охраны на Новый год презенты разносил сам Гарри Галкин

— Да, в этом году нас Гарри лично поздравлял, — с гордостью говорит женщина. — Зашел к нам и говорит: «Поздравляю вас от мамы, папы, Кристины, Клавы, от всей нашей семьи!» Представляете, ребенок сам стучался в каждый дом вместе с нянечкой! Она, я помню, говорит мне: «Гарри уже устал, домов много обошел, но все равно идет! Бедный ребенок!» В основном в подарках продукты чередуются: один раз вино подарят, на следующий год — коньяк хороший. Один раз колбасу положат в пакет, другой раз — икру. Одним словом, молодцы! На Восьмое марта однажды всем дамам приносили по целой охапке тюльпанов. В этом году не было, может быть, из-за кризиса. Но все равно приятно, что они нас не забывают, хотя, казалось бы, зачем мы вообще им нужны?! Как соседи они тихие, никогда никому не мешают, не шумят. Жаль только, что по телевизору говорят, что они замок на продажу выставили. Будет обидно, если Алла Борисовна и Максим от нас съедут!

По словам Натальи, звездная чета не жалеет денег не только на презенты соседям, но и на благоустройство села. Однако не все средства местными властями используются по назначению.

— Галкин давал деньги, чтобы нам выкопали шикарную скважину для воды, но этого так и не случилось, — вздыхает женщина. — А потом еще спонсировал, чтобы дорогу нам отремонтировали, но средства так и застряли в сельсовете, просто ямки крошкой засыпали, вот и весь ремонт! Так что он много в эту деревню вложил, но до народа не все средства дошли. Детскую площадку Пугачева и Галкин здорово облагородили. Сначала все соседи шептались о том, что это сельсовет сделал, но на самом деле оказалось, что это дело рук наших знаменитых жильцов! Они сделали детям на площадке мягкое покрытие, теперь все детки в безопасности, если упадут, то не ударятся сильно!

Наталья очень переживает за здоровье Аллы Борисовны, поэтому на день рождения она желает своей дорогой соседке только его.

— Да ей, кроме здоровья, больше ничего не надо, — уверяет женщина. — У нее есть все, а сил — видно, что уже мало! В последнее время Алла очень сдала, сильно потеряла в весе. Вот в прошлом году, я помню, столкнулась с ней на площадке, она была еще нормальная, а два месяца назад, когда снова я ее увидела, показалась мне уж очень худой!