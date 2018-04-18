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У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
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У лишившегося волос Лепса заподозрили тяжелую болезнь 

Дни.ру 2 часа назад
Григорий Лепс предстал перед фанатами в необычном образе — артист коротко подстригся. Многочисленные подписчики немедленно заподозрили неладное.
Григорий Лепс гастролирует по Германии. В настоящее время популярный исполнитель находится в Мюнхене. Именно там певец сделал свежую фотографию, которую опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке артист позирует с коротко стриженой головой.
Смена имиджа не осталась незамеченной многочисленными поклонниками Григория. "Блииин зачем постриглись? я же Вас любилааа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Как ваше здоровье?", "Где волосы? Что то случилось? Как себя чувствуете?", "Где ваши кучеряшки?", "Подстриг таки кудряшки))", "Очень непревычно", "Чтооооо. Это было неожиданно", "Григорий Викторович, Вы подстриглись? А где Ваши славные кудряшки?", "Вы здоровы? Почему лысый?", "надеюсь, это просто смена имиджа, а не тяжелая болезнь", "А вам даже лучше с новой прической))" — высказались внимательные подписчики.
Ранее Григорию Лепсу досталось за нецензурную лексику в новой песне. Творческий эксперимент артиста раскритиковал его коллега по сцене Юрий Лоза, по мнению которого, из-за похабной песни певец уподобился "помоечному бомжу".
"Вы можете себе представить, как матерились бы академик Сахаров или Дмитрий Хворостовский? Или другие эталоны науки, культуры? Мат никакого отношения к творчеству по большому счету не имеет. Нецензурной лексикой пользуются лишь бомжи, пьющие за сараем", — категорично высказался Юрий Лоза в недавнем интервью.
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