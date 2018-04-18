У Лепса заподозрили тяжелую болезнь

Публикация от Григорий Лепс (@gvleps) 17 Апр 2018 в 9:03 PDT

Смена имиджа не осталась незамеченной многочисленными поклонниками Григория. "Блииин зачем постриглись? я же Вас любилааа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Как ваше здоровье?", "Где волосы? Что то случилось? Как себя чувствуете?", "Где ваши кучеряшки?", "Подстриг таки кудряшки))", "Очень непревычно", "Чтооооо. Это было неожиданно", "Григорий Викторович, Вы подстриглись? А где Ваши славные кудряшки?", "Вы здоровы? Почему лысый?", "надеюсь, это просто смена имиджа, а не тяжелая болезнь", "А вам даже лучше с новой прической))" — высказались внимательные подписчики.