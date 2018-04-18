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Фанат атаковал певицу во время концерта
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Фанат атаковал певицу во время концерта 

Рамблер 51 минуту назад
На певицу Лану Дель Рей напал поклонник во время концерта в бельгийском Антверпене. Мужчина прыгнул прямо на исполнительницу в тот момент, когда она уже уходила со сцены. Очевидцы сняли этот момент на видео. Пока ни сама певица, ни её представители не дали комментариев по поводу этого инцидента. Лана Дель Рей начала выступать в 2005 году, но популярность пришла к ней лишь шесть лет спустя. В 2013 году певица сняла короткометражный фильм, к которому написала сценарий и музыку, а также исполнила роль. Последний альбом Лана выпустила в 2017 году, критики отозвались о нём положительно.
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