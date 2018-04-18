Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия

Когда Виталина Цымбалюк-Романовская заняла пост директора театра Армена Джигарханяна , то одним из первых решений, которые она приняла, стал прием на работу ее родителей. Это назначение наделало много шуму. Многие сочли, что подобные действия недопустимы и противоречат всем этическим нормам.

Тем не менее, нашлись и те, кто занял сторону пианистки. Они отметили, что мать Виталины является превосходным костюмером. Женщина, по их словам, могла создать великолепные наряды даже при скромном бюджете. Что же касается отца экс-супруги, то он по специальности инженер и именно благодаря ему в театре Армена Джигарханяна появилась Малая сцена.

Однако любовь к технике отцу пианистки теперь выходит боком. Ведь именно он по просьбе дочери устанавливал скрытые камеры в кабинете артиста и эти устройства фигурируют в уголовном деле против Цымбалюк-Романовской как улики. Сам же мужчина проходит по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни как свидетель.

Вот только побеседовать с ним следователи никак не могут. Как рассказал друг артиста Артур Сагомонян, отец Виталины скрывается от дачи показаний, тем самым затягивая следствие. При этом, мужчине ничто не грозит, так как он только выполнял приказы дочери, которая на тот момент была его начальством.

Что касается пианистки, то ее могут оштрафовать, назначить исправительные или принудительные работы, либо ей может грозить до двух лет лишения свободы, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на издание «Комсомольская правда».