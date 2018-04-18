У Кэти Перри на сцене лопнули штаны

У американской певице Кэти Перри лопнули штаны на сцене шоу American Idol. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале Entertainment Tonight.

На видеозаписи видно, что исполнительница хохочет, сидя на диване, и вдруг прекращает со словами: «О боже, у меня только что порвались штаны!». После этого она встает и показывает дырку на серебряном комбинезоне, через которые проглядывают ягодицы.

Сама артистка посмеялась над произошедшем. Перед публикацией записи передачи она пообещала поклонникам «немного веселья и лопнувших штанов».