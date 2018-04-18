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У Кэти Перри на сцене лопнули штаны
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У Кэти Перри на сцене лопнули штаны 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
У американской певице Кэти Перри лопнули штаны на сцене шоу American Idol. Об этом сообщается в ролике, опубликованном на YouTube-канале Entertainment Tonight.
На видеозаписи видно, что исполнительница хохочет, сидя на диване, и вдруг прекращает со словами: «О боже, у меня только что порвались штаны!». После этого она встает и показывает дырку на серебряном комбинезоне, через которые проглядывают ягодицы.
Сама артистка посмеялась над произошедшем. Перед публикацией записи передачи она пообещала поклонникам «немного веселья и лопнувших штанов».
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