Ещё
Васильева корит себя за развод
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«За все надо платить»: Татьяна Васильева корит себя за развод с первым мужем 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Актриса Татьяна Васильева с ранних лет мечтала стать артисткой и упорно шла к своей цели.
"По сути я никак не могла стать актрисой, была вся несуразная, большая, с кучей комплексов. Но все же я поступила в театральный, словно это было чем-то само собой разумеющимся", — вспоминает Васильева.
Мама Татьяны была очень строгой женщиной, которая ни разу ее не похвалила.
"Мама воспитывала меня в строгости, за что я ей благодарна. Она застала меня на сцене, и я знаю, что гордилась мной, но ни разу не похвалила меня", — делится артистка.
Татьяна была очень эффектной женщиной и всегда пользовалась большой популярностью у мужского пола. Артитка два раза была замужем. Ее первым супругом стал актер Анатолий Васильев — они были однокурсниками.
"Толя Васильев был очень красивый, а я неприметная. Я делала все для того, чтобы он обратил на меня внимание. Он ухаживал за другими женщинами, а я продолжала его любить. Годы он собирался с мыслями, но потом все было хорошо. Мы прекрасно вместе жили целых 13 лет", — рассказывает Татьяна.
Она родила Анатолию сына Филиппа.
Через 13 лет Васильева влюбилась в актера Георгия Мартиросяна и ушла от мужа. "Он начал ревновать меня только тогда, когда я сказала, что ухожу. Первый и единственный раз ударил. Я считаю, что это было заслужено, нормальная реакция любящего человека", — рассказывает Татьяна.
"Я развелась и в тот же день вышла замуж за Мартиросяна с подбитым глазом. Не было ничего такого в нем, за что его можно было полюбить. Это было наваждение. Когда я была беременна, то узнала, что у него есть любовница", — вспоминает Васильева. Когда актриса уже родила дочь, ей позвонила новая возлюбленная Мартиросяна и говорила о том, что она не может жить без артиста. Долгие годы любовница Мартиросяна незримо присутствовала в их семье. "Забавно, но спустя много лет с той ситуации, где-то пять лет назад она стала моей партнершей по фильму. ", — со смехом вспоминает артистка.
Впрочем, Татьяна развелась со своим вторым мужем вовсе не из-за измен, а из-за старшего сына Филиппа. Сам Георгий считает, что именно молодой человек настроил мать против него. "Конечно, дети не виноваты. Я не могла позволить, чтобы он так обращался с моим сыном. В моей семье жестокости быть не могло и вот этого: "Встал, пошел, принес, вышел". В итоге вышел Мартиросян", — говорит Васильева.
Татьяна признается, что после развода ни один из мужей ей не помогал. "Мне мужчины ничего не оставляли, приходилось начинать все с нуля. За все надо платить — вот я и расплачиваюсь. Зачем я разрушила ту семью с Толиком? Потому что мне так захотелось? Не смогла с собой совладать? Вот за это я и получила сполна", — считает актриса.
Teleprogramma.pro: последние новости
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире Ольга Рапунцель приняла сторону мужа в его конфликте с тещей Глафира Тарханова ответила на критику о своей «необъятной» фигуре
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»135
Нападение на школу произошло в Башкирии270
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти79
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский54
На мятых простынях7
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
00:47
Путин выразил соболезнования Бушу-старшему
Политика Происшествия
01:01
Названо число участников городского субботника
Новости Москвы
03:58
В Москве объявлен желтый уровень опасности
Общество Новости Москвы
00:26
На летевших из Москвы в Крым пассажиров напали пчелы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение