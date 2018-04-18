«За все надо платить»: Татьяна Васильева корит себя за развод с первым мужем

Актриса Татьяна Васильева с ранних лет мечтала стать артисткой и упорно шла к своей цели.

"По сути я никак не могла стать актрисой, была вся несуразная, большая, с кучей комплексов. Но все же я поступила в театральный, словно это было чем-то само собой разумеющимся", — вспоминает Васильева.

Мама Татьяны была очень строгой женщиной, которая ни разу ее не похвалила.

"Мама воспитывала меня в строгости, за что я ей благодарна. Она застала меня на сцене, и я знаю, что гордилась мной, но ни разу не похвалила меня", — делится артистка.

Татьяна была очень эффектной женщиной и всегда пользовалась большой популярностью у мужского пола. Артитка два раза была замужем. Ее первым супругом стал актер Анатолий Васильев — они были однокурсниками.

"Толя Васильев был очень красивый, а я неприметная. Я делала все для того, чтобы он обратил на меня внимание. Он ухаживал за другими женщинами, а я продолжала его любить. Годы он собирался с мыслями, но потом все было хорошо. Мы прекрасно вместе жили целых 13 лет", — рассказывает Татьяна.

Она родила Анатолию сына Филиппа.

Через 13 лет Васильева влюбилась в актера Георгия Мартиросяна и ушла от мужа. "Он начал ревновать меня только тогда, когда я сказала, что ухожу. Первый и единственный раз ударил. Я считаю, что это было заслужено, нормальная реакция любящего человека", — рассказывает Татьяна.

"Я развелась и в тот же день вышла замуж за Мартиросяна с подбитым глазом. Не было ничего такого в нем, за что его можно было полюбить. Это было наваждение. Когда я была беременна, то узнала, что у него есть любовница", — вспоминает Васильева. Когда актриса уже родила дочь, ей позвонила новая возлюбленная Мартиросяна и говорила о том, что она не может жить без артиста. Долгие годы любовница Мартиросяна незримо присутствовала в их семье. "Забавно, но спустя много лет с той ситуации, где-то пять лет назад она стала моей партнершей по фильму. ", — со смехом вспоминает артистка.

Впрочем, Татьяна развелась со своим вторым мужем вовсе не из-за измен, а из-за старшего сына Филиппа. Сам Георгий считает, что именно молодой человек настроил мать против него. "Конечно, дети не виноваты. Я не могла позволить, чтобы он так обращался с моим сыном. В моей семье жестокости быть не могло и вот этого: "Встал, пошел, принес, вышел". В итоге вышел Мартиросян", — говорит Васильева.

Татьяна признается, что после развода ни один из мужей ей не помогал. "Мне мужчины ничего не оставляли, приходилось начинать все с нуля. За все надо платить — вот я и расплачиваюсь. Зачем я разрушила ту семью с Толиком? Потому что мне так захотелось? Не смогла с собой совладать? Вот за это я и получила сполна", — считает актриса.