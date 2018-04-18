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Макаревич нашел способ заблокировать Telegram
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Макаревич нашел способ гарантированно заблокировать Telegram 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Андрей Макаревич предложил российским властям способ гарантированно заблокировать работу мессенджера Telegram на территории страны. Об этом артист написал в своем Facebook.
«Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают — надо действовать проще и радикальнее: вырубить к черту электричество в стране. А что, валежник у народа есть, выдержат. Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле — вдруг Трамп позвонит?», — поиронизировал он.
Его подписчики предположили, что власти на такой радикальный шаг не решатся.
«Как же российские телезрители будут узнавать кого сейчас правильно ненавидеть?», — поддержал тему Андрей Колчевников.
С 16 апреля Роскомнадзор блокирует IP-адреса подсетей Google и Amazon, серверы которых могут использоваться мессенджером для обхода блокировки в России. По последним данным, под ограничения попало более 16 миллионов адресов, однако пользователи сообщают, что Telegram по-прежнему функционирует без подключения к прокси или VPN.
Доступ к Telegram в России ограничен решением Таганского районного суда Москвы 13 апреля. Это произошло после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки мессенджера в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей.
Основатель Telegram заявлял, что не намерен идти на сделку с российскими властями и пообещал инвестировать миллионы долларов в независимые проски-серверы и VPN, позволяющие обходить блокировки сайтов.
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