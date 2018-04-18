Билан скрывает отношения с Андреевой

Сестра певца Димы Билана Елена Белан-Зимина рассказала, что ее брат уже давно находится в близких отношениях с тренером по йоге Инной Андреевой. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Газета отмечает, что поклонников артиста заинтересовала фотография, которую он опубликовал в марте в своем Instagram. На снимке певец запечатлён в ресторане вместе с неизвестной брюнеткой.
«КП» решила выяснить у сестры артиста, кто эта девушка.
Белан-Зимина заявила, что Андреева «уже давно рядом с Димой» — более десяти лет. По ее словам, все эти годы девушка была в его «ближайшем кругу».
Билан познакомился с Андреевой во время работы с продюсером Юрием Айзеншписом. Певец был на гастролях в Анапе и там встретил Андрееву, уроженку Краснодарского края.
«Потом он пригласил ее в гости, она приехала к нему и так и осталась в Москве», — сказала Белан-Зимина.
Сестра артиста отметила, что Андреева работала в сфере лечебной гимнастики. Иногда она подсказывает семье артиста полезные упражнения. Андреева дружит с сестрой Билана и даже участвовала в фотосессии ее коллекции одежды.
Белан-Зимина добавила, что ее брат пока не планирует жениться.
«Ой, мы уже устали уговаривать Диму жениться! Говорит, что его пока и так все устраивает», — рассказала она.
Билан после участия в «Евровидении» собирался жениться на модели Елене Кулецкой. По данным «КП», он готовился к событию и подарил девушке кольцо за 25 тысяч евро. Однако в итоге пара приняла решение отменить свадьбу. Билан пояснял, что они не были готовы к такому событию. У певца начались гастроли, он дописывал альбом в США, а Кулецкая много работала.