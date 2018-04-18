Билан скрывает отношения с Андреевой

Сестра рассказала об отношениях Билана с Андреевой

Газета отмечает, что поклонников артиста заинтересовала фотография, которую он опубликовал в марте в своем Instagram. На снимке певец запечатлён в ресторане вместе с неизвестной брюнеткой.

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 10 Мар 2018 в 11:40 PST

«КП» решила выяснить у сестры артиста, кто эта девушка.

Белан-Зимина заявила, что Андреева «уже давно рядом с Димой» — более десяти лет. По ее словам, все эти годы девушка была в его «ближайшем кругу».

Билан познакомился с Андреевой во время работы с продюсером Юрием Айзеншписом. Певец был на гастролях в Анапе и там встретил Андрееву, уроженку Краснодарского края

«Потом он пригласил ее в гости, она приехала к нему и так и осталась в Москве», — сказала Белан-Зимина.

Публикация от Designer Elena Belan (@elenabelanofficial) 8 Ноя 2016 в 12:26 PST

Сестра артиста отметила, что Андреева работала в сфере лечебной гимнастики. Иногда она подсказывает семье артиста полезные упражнения. Андреева дружит с сестрой Билана и даже участвовала в фотосессии ее коллекции одежды.

Белан-Зимина добавила, что ее брат пока не планирует жениться.

«Ой, мы уже устали уговаривать Диму жениться! Говорит, что его пока и так все устраивает», — рассказала она.