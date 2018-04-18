Киркорова обвинили в осквернении иконы 

Певец Филипп Киркоров опубликовал на своей странице Instagram фотографии с гастролей, во время которых он посетил мужской монастырь в Тихвине. Подписчики артиста сочли, что один из снимков оказался «крайне неуместным».
На этой фотографии Киркоров стоит рядом с иконой в футболке с принтом глаза, помещенного в треугольник.
«<…> Чудотворная Икона Божьей Матери наполнила меня любовью и силой любви, зарядила мои «подсевшие предохранители», — так певец подписал этот снимок (орфография и пунктуация автора сохранены).
Пользователи обратили внимание на футболку Киркорова и поинтересовались, почему он пришел в монастырь с «масонским знаком».
«На куртке такое и в храме, Филипп ты сатанист?» — спросила пользовательница anastasia23812 (орфография и пунктуация автора сохранены).
«Как можно было надеть футболку с масонским знаком и пойти в святая святых?! Ужас!» — возмутилась isakova001 (орфография и пунктуация автора сохранены).
natalyabelyakova2018 посоветовала Киркорову выбросить вещи с подобными символами.
«Если Фил желает защиты от настоящего Бога, всю одежду и книжки с эзотерическим смыслом, направлением типа третий глаз, нужно выбросить. Господь воспринимает это как поклонение демонам. Надо выбрать что-то одно», — пояснила она (орфография и пунктуация автора сохранены).
Многие пользователи вступились за артиста, призвав остальных не придавать слишком большого значения одежде
«Я не думаю, что Филипп знал смысл этого глаза и что нельзя фотографироваться у Иконы», — отметила @jolantavarnaite (орфография и пунктуация автора сохранены).
По ее словам, так как артист не знал этого, то бог его «не осудит и простит». Пользовательница отметила, что «осуждать человека — это любимое дело сатаны».
Масонский символ «всевидящее око» изображают как глаз, вписанный в треугольник. Он символизирует «великого архитектора вселенной», который наблюдает за членами тайного общества.