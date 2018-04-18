Киркорова обвинили в осквернении иконы

Певец Филипп Киркоров опубликовал на своей странице Instagram фотографии с гастролей, во время которых он посетил мужской монастырь в Тихвине . Подписчики артиста сочли, что один из снимков оказался «крайне неуместным».

На этой фотографии Киркоров стоит рядом с иконой в футболке с принтом глаза, помещенного в треугольник.

«<…> Чудотворная Икона Божьей Матери наполнила меня любовью и силой любви, зарядила мои «подсевшие предохранители», — так певец подписал этот снимок (орфография и пунктуация автора сохранены).

Пользователи обратили внимание на футболку Киркорова и поинтересовались, почему он пришел в монастырь с «масонским знаком».

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 17 Апр 2018 в 8:25 PDT

«На куртке такое и в храме, Филипп ты сатанист?» — спросила пользовательница anastasia23812 (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Как можно было надеть футболку с масонским знаком и пойти в святая святых?! Ужас!» — возмутилась isakova001 (орфография и пунктуация автора сохранены).

natalyabelyakova2018 посоветовала Киркорову выбросить вещи с подобными символами.

«Если Фил желает защиты от настоящего Бога, всю одежду и книжки с эзотерическим смыслом, направлением типа третий глаз, нужно выбросить. Господь воспринимает это как поклонение демонам. Надо выбрать что-то одно», — пояснила она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Многие пользователи вступились за артиста, призвав остальных не придавать слишком большого значения одежде

«Я не думаю, что Филипп знал смысл этого глаза и что нельзя фотографироваться у Иконы», — отметила @jolantavarnaite (орфография и пунктуация автора сохранены).

По ее словам, так как артист не знал этого, то бог его «не осудит и простит». Пользовательница отметила, что «осуждать человека — это любимое дело сатаны».

Масонский символ «всевидящее око» изображают как глаз, вписанный в треугольник. Он символизирует «великого архитектора вселенной», который наблюдает за членами тайного общества.