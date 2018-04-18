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Рапунцель приняла сторону мужа в конфликте
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Ольга Рапунцель приняла сторону мужа в его конфликте с тещей 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Ольга Рапунцель в начале апреля стала мамой, подарив своему супругу Дмитрию Дмитриенко дочку. Сейчас Ольга и малышка уже находятся дома, а звезда Дома-2 привыкает к новой роли. Несмотря на рождение ребенка, в семье Рапунцель все равно возникли проблемы.
Ее супруг Дмитрий Дмитриенко серьезно поругался со своей тещей — мамой Ольги. Мужчина уверен, что мать жены строит козни, чтобы разрушить его брак, так как все время отпускает в адрес Димы оскорбительные замечания. Мама Рапунцель же поставила дочери условие. чтобы она выбирала между мужем и родной матерью.
Судя по последним постам Ольги, она все же сделала выбор в пользу мужа, который активно ей помогает с заботами о дочери.
«Мы сегодня впервые гуляли на улице всей семьёй. Это новое ощущение для меня, как-то чувствую себя особенно с коляской! Наша доченька спит на прогулке, огромное удовольствие наблюдать за ней! Так хочется все время обнимать и целовать своего ангелочка… Погода шепчет и радует, поэтому, сегодня мы гуляли около часа. Я по-настоящему счастлива. Люблю ее и мужа!» — написала Рапунцель в своем микроблоге.
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