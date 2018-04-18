Рапунцель приняла сторону мужа в конфликте

Ольга Рапунцель приняла сторону мужа в его конфликте с тещей

Ее супруг Дмитрий Дмитриенко серьезно поругался со своей тещей — мамой Ольги. Мужчина уверен, что мать жены строит козни, чтобы разрушить его брак, так как все время отпускает в адрес Димы оскорбительные замечания. Мама Рапунцель же поставила дочери условие. чтобы она выбирала между мужем и родной матерью.

Судя по последним постам Ольги, она все же сделала выбор в пользу мужа, который активно ей помогает с заботами о дочери.