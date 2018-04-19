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Тимур Батрутдинов стал жертвой злоумышленников
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Тимур Батрутдинов стал жертвой злоумышленников 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Известному шоумену, резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову неизвестные изуродовали недавно купленный Range Rover. Об этом сообщает "СтарХит".
Несколько дней назад актер припарковал свой автомобиль на одной из улиц столицы и отправился по делам. Вернувшись, он увидел, что кузов машины сильно поврежден.
"Кто-то намеренно поцарапал капот и набросал на него обломки водосточных труб. Самое неприятное, что этот Range Rover я купил недавно. Он совсем новенький! Сейчас автомобиль находится в салоне. Точную сумму ущерба мне пока не сообщили", — заявил он.
Стоимость иномарки составляет 5 млн рублей. Обращался ли шоумен в полицию по факту повреждения его автомобиля, издание не сообщает.
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