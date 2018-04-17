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Ведущая «Дома-2» готова уйти с проекта
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Ведущая «Дома-2» закатила истерику и хочет покинуть проект 

Рамблер 54 минуты назад
Фото: Instagram
В сети появился видеофрагмент, на котором была запечатлена ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Орлова. Как стало известно, женщина не смогла совладать с эмоциями и покинула съемочную площадку.
Звезда телешоу, Андрей Черкасов, пустился вдогонку знаменитости и попытался ее успокоить. Орлова уже начала собирать вещи. Она не готова находится в обществе, где царит ложь.
— Мне просто стыдно. Зачем мне разбирать эти провокации? Надоело! Тебе нравится вести это шоу? Пожалуйста! А мне не нравится. Я терпеть не могу враньё и фикцию. Они врут! — кричала Орлова на видео, опубликованном в "Инстаграме". Если им это нравится, пусть обсуждают. Половину участников выгнать отсюда нафиг! Раздать всем чёрные метки и отправить домой, пусть провоцируют своих соседей, — добавила ведущая.

A post shared by dom2_reality (@dom2_reality) on 

Случится ли так, что Орлова действительно уйдет с проекта, пока неизвестно. Однако конфликт между Ольгой и некоторыми участники случается не в первый раз, поэтому "возбужденное" состояние телеведущей телезрители объясняют раздражительностью и неприятием ситуацией на площадке.
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